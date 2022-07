Tambal Lini Belakang, Chelsea Gaet Bintang Napoli Kalidou Koulibaly

Semua pihak telah mencapai kesepakatan, dan hanya tinggal menunggu waktu pengumuman resmi dari The Blues.

Chelsea telah mencapai kesepakatan untuk mengontrak Kalidou Koulibaly dari Napoli.

The Blues terus bekerja untuk mencari pengganti Antonio Rudiger dan Andreas Christensen, dan kini usaha mereka membuahkan hasil setelah mengamankan jasa pemain internasional Senegal tersebut.

Belum ada pengumuman resmi dari The Blues soal transfer sang bek, namun pakar transfer Eropa Fabrizio Romano melaporkan bahwa kedua tim telah mencapai kesepakatan penuh dengan biaya transfer sebesar €40 juta.

Bahkan, Koulibaly sudah berada di London untuk melakukan tes medis bersama dan akan langsung terbang ke Los Angeles untuk bergabung bersama rekan-rekan barunya untuk pramusim setelah menandatangani kontrak.

"Kalidou Koulibaly mendarat di London dan menjalani tes medis, kemudian ia akan terbang ke Los Angeles untuk bergabung dengan tim," tulis Romano di Twitter pribadinya.

"Dokumen ditandatangani antara Chelsea dan Napoli untuk kesepakatan Kalidou Koulibaly seharga €40 juta. Semua selesai sekarang, dia akan tanda tangan kontrak di pagi hari -- kemudian akan terbang langsung ke Los Angeles."

"Koulibaly akan diumumkan sebagai penandatanganan kedua Chelsea. Here we go!"

Catatan Koulibaly di Napoli

Pemain berusia 31 tahun tersebut telah membela Partenopei sejak 2014 silam setelah ditebus dari KRC Genk.

Ia merupakan pilar penting pertahanan Napoli dan selalu menjadi andalan setiap manajer yang menukangi klub.

Selama waktunya di Diego Armando Maradona Stadium, bek kekar tersebut telah bermain sebanyak 317 pertandingan di berbagai ajang, mencetak 14 gol dan delapan asis. Koulibaly juga berhasil mempersembahkan trofi Coppa Italia dan Supercoppa Italiana.