Chelsea murka: transfer senilai 55 juta euro tiba-tiba dibatalkan meski sudah ada kesepakatan

Transfer Lamine Camara dari AS Monaco ke Chelsea ternyata batal. Fabrizio Romano bahkan sudah mengumumkan kepindahan itu pada Selasa dengan ciri khasnya, "here we go", tetapi Monaco pada akhirnya membatalkannya.

Pada Selasa malam, menurut Romano, Monaco dan Chelsea mencapai kesepakatan prinsip terkait transfer gelandang 22 tahun itu. Nilai kesepakatan tersebut disebut melibatkan dana sebesar 55 juta euro.

Namun tak lama kemudian, Romano kembali memberi kabar di X dengan pernyataan bahwa kesepakatan itu ternyata batal. Meski sudah ada perjanjian di atas kertas, Monaco tetap membatalkannya.

Hal itu, menurut pakar bursa transfer tersebut, memicu kemarahan Chelsea. Klub London itu disebut menganggapnya sebagai "cara yang sangat tidak profesional dalam berbisnis".

Monaco pada Deadline Day masih ingin mewujudkan satu transfer besar pemain keluar. Untuk itu ada dua kandidat: Folarin Balogun ke Everton dan Camara ke Chelsea.

Awalnya, Balogun (25) yang tampak akan hengkang, tetapi tes medis menggagalkan rencana itu. Situasi tersebut membuat Monaco kembali membuka negosiasi dengan Chelsea soal Camara dan bahkan mencapai kesepakatan.

Namun, Monaco juga tetap berhubungan dengan Everton, yang meski hasil tes medisnya belum pasti masih sangat ingin merekrut Balogun. Kesepakatan baru pun tercapai, sehingga Monaco sepenuhnya fokus pada transfer itu dan Camara harus bertahan, yang kemudian memicu kemarahan Chelsea.

Meski begitu, transfer Balogun pada akhirnya juga tetap tidak jadi terlaksana. Sang penyerang pada akhirnya tidak tertarik pindah ke klub Inggris tersebut, menurut Sky Sports. Monaco kemudian berharap masih bisa menjual Camara ke Chelsea, tetapi waktu yang tersisa sebelum tenggat sudah tidak cukup.