Chelsea dan Nike telah memperkenalkan seragam kandang musim 2026-27, yang menghadirkan kembali detail warna kuning ikonik yang pernah muncul pada seragam kandang sebelumnya, serta tampilan baru untuk lambang klub.

Setelah berkonsultasi dengan para penggemar, lambang klub telah diperbarui dan dipadukan dengan bangga ke dalam kain di bagian depan kaus. Kain berwarna Biru Cerah ini memiliki kerah dan kancing di bagian leher, dengan aksen Midwest Gold untuk singa yang sedang mengaum dan logo Nike.

Singa yang sedang melompat merupakan ciri khas lambang Chelsea sejak kedatangan Ted Drake di The Blues 75 musim lalu, dan jejak cakarnya menjadi sorotan utama tahun ini. Muncul di dinding, mural pantai, dan konser, serangkaian penampakan di seluruh dunia menciptakan gaung yang melampaui batas-batas narasi tradisional.

Kolaborasi multi-kota dan multidimensi telah menghidupkan peluncuran ini sebagai yang pertama bagi klub. Dengan langkah sengaja menjauhi peluncuran film tunggal, kampanye ini ditandai oleh serangkaian momen budaya 'spotted in the wild' saat tokoh-tokoh terkenal mengenakan seragam ini dari London hingga Los Angeles, São Paulo hingga Sydney.

Justin Rose menjadi yang pertama mengenakannya di Kejuaraan PGA Golf di Pennsylvania, dan Madonna memakainya saat menari 'shoulder drop' dalam postingan online. Di Brasil, di hadapan 30.000 penonton di festival musik, penyanyi-penulis lagu lokal MC Hariel tampil dengan seragam kandang.

Namun, itu belum semuanya, karena ini juga merupakan seragam Chelsea pertama yang dilengkapi dengan teknologi Aero-FIT, inovasi pendinginan terbaik dari Nike. Teknologi ini mampu mengalirkan udara lebih dari dua kali lipat dibandingkan bahan Nike sebelumnya untuk mencapai performa puncak dalam kondisi ekstrem.

Seragam ini sudah tersedia sekarang melalui Chelsea FC Store, Nike, dan pengecer seragam lainnya.
















