Chelsea menunjuk Xabi Alonso: Pelatih asal Spanyol itu menandatangani kontrak untuk sekian musim

Xabi Alonso resmi ditunjuk sebagai manajer baru Chelsea, demikian diumumkan secara resmi oleh klub yang menjadi runner-up di Piala FA pada Minggu. Pelatih asal Spanyol itu telah mencapai kesepakatan dengan klub London tersebut pada Sabtu dan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun sehari kemudian.

Alonso mengunjungi London awal pekan lalu untuk membahas detail terakhir dan kemudian memberikan persetujuannya secara definitif kepada Chelsea. Penunjukan ini terjadi beberapa bulan setelah pemecatannya dari Real Madrid.

Chelsea bertindak cepat setelah Liam Rosenior dipecat bulan lalu akibat serangkaian hasil yang mengecewakan. Andoni Iraola juga dianggap sebagai kandidat serius, namun pada akhirnya pilihan jatuh pada Alonso.

Alonso akan resmi memulai petualangannya di Stamford Bridge pada 1 Juli. ''Chelsea adalah salah satu klub terbesar di dunia sepak bola dan saya merasa sangat bangga bisa menjadi manajer klub yang luar biasa ini.''

''Dari percakapan saya dengan para pemilik dan jajaran manajemen olahraga, jelas terlihat bahwa kami memiliki ambisi yang sama. Kami ingin membangun tim yang dapat tampil konsisten di level tertinggi dan bersaing untuk meraih gelar. Ada banyak talenta di skuad ini dan klub sepak bola ini memiliki potensi yang sangat besar. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk memimpin klub ini. Sekarang fokusnya adalah bekerja keras, menciptakan budaya yang tepat, dan memenangkan trofi," kata Alonso yang sangat bahagia.

Chelsea menyambut baik kedatangan Alonso, yang digambarkan sebagai 'pelatih hebat dan pemimpin sejati'. Di bawah kepemimpinan mantan gelandang ini, klub London tersebut ingin kembali ke puncak sepak bola Inggris.

Alonso terutama terkenal saat membela Bayer Leverkusen, yang di bawah kepemimpinannya menjadi juara tanpa terkalahkan pada tahun 2024. Pelatih yang dipecat dari Real Madrid ini juga disebut-sebut sebagai calon pengganti Arne Slot karena masa lalunya di Liverpool, namun ia memilih untuk bergabung dengan klub besar lain di Inggris.