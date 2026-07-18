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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

Diterjemahkan oleh

Chelsea mengungguli Arsenal dan akan merealisasikan transfer raksasa senilai hampir 140 juta euro

Transfers
Chelsea
Aston Villa
M. Rogers

Chelsea dan Aston Villa telah mencapai kesepakatan terkait Morgan Rogers, demikian dilaporkan pakar Transfermarkt David Ornstein dari The Athletic. Tawaran senilai 137,5 juta euro telah diterima oleh klub asal Birmingham tersebut.

Menurut Ornstein, masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan sebelum transfer gelandang serang tersebut resmi rampung. Rogers, yang kontraknya dengan Villa masih berlaku hingga pertengahan 2030, akan menandatangani kontrak berdurasi enam tahun di Stamford Bridge. Chelsea juga memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak tersebut selama satu tahun.

“Rogers yang berusia 23 tahun sangat ingin bergabung dengan Chelsea, di mana manajer baru Xabi Alonso dan rencana masa depan klub sangat menarik baginya,” tulis Ornstein. “Arsenal juga tertarik pada pemain internasional Inggris tersebut, tetapi ia telah memilih Chelsea sebagai tujuan utamanya.”


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