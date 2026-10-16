Mengumumkan klub Chelsea, hari Jumat ini, bahwa kapten mereka Reece James telah menjalani operasi kecil yang sukses pada lututnya, setelah cedera yang dialaminya dalam sesi latihan.

Klub menjelaskan, dalam pernyataan di situs resminya, bahwa Reece James menjalani operasi kecil pada lutut yang berakhir dengan sukses.

Pemain berusia 26 tahun itu absen saat Chelsea menang 5-1 atas Bournemouth, Sabtu lalu, di Stamford Bridge, ketika dirinya menjalani pemeriksaan medis untuk mengevaluasi cedera yang dialaminya selama sesi latihan.

Pemeriksaan medis memastikan bahwa tindakan bedah merupakan prosedur yang diperlukan untuk menangani cedera tersebut.

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Reece James sudah memulai proses pemulihannya, dan akan mendapat dukungan dari departemen medis klub di pusat latihan Cobham selama fase rehabilitasi.

Seluruh staf di Chelsea mendoakan kesembuhan cepat bagi kapten tim, serta menegaskan dukungan mereka kepadanya selama proses pemulihan hingga kembali ke lapangan.



