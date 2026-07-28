Meski telah mengeluarkan lebih dari 210 juta pound sterling selama bursa transfer musim panas ini, Chelsea tampaknya tidak khawatir melanggar aturan Financial Fair Play atau regulasi keberlanjutan finansial di Liga Primer Inggris dan Uni Eropa.

Klub asal London itu mengandalkan model finansial yang matang, yang bertumpu pada perolehan keuntungan besar dari penjualan pemain, pengurangan beban tahunan transaksi melalui kontrak jangka panjang, serta restrukturisasi tagihan gaji. Hal ini memberi mereka ruang gerak yang luas di bursa transfer, sebagaimana diungkap surat kabar Inggris "The Times".

Setelah bertahun-tahun berfokus pada perekrutan talenta muda, Chelsea mulai mengubah kebijakannya di bursa transfer, dengan mengarah pada perekrutan pemain yang lebih siap dan berpengalaman.

Perubahan ini terwujud dalam perekrutan bek Prancis Maxence Lacroix seharga 52 juta pound sterling, sehingga ia menjadi pemain berusia 26 tahun atau lebih pertama yang bergabung dengan tim sejak grup "BlueCo" mengakuisisi klub pada tahun 2022.

Klub itu juga merampungkan transfer besar dengan mendatangkan Morgan Rogers dari Aston Villa seharga 117 juta pound sterling, meski bersaing ketat dengan Arsenal, di samping merekrut Marco Palestra dari Atalanta seharga 47 juta pound sterling.

Pada saat yang sama, Chelsea mengaktifkan transfer yang telah disepakati sebelumnya untuk mendatangkan Geovany Quenda, Emmanuel Emega, dan Dastan Satpayev, sebagai bagian dari rencana jangka panjang untuk memperkuat skuad.

Aktivitas klub tidak berhenti sampai di situ, karena Bournemouth menolak tawaran senilai 64 juta pound sterling untuk melepas Alex Scott, sementara Chelsea terus menunjukkan minatnya untuk mendatangkan bek kanan Rayo Vallecano, Pep Chavarría. Pelatih Xabi Alonso menegaskan bahwa manajemen klub masih siap merampungkan transfer baru jika muncul peluang yang tepat.

Mengapa Chelsea Tidak Takut Sanksi?

Meski Chelsea mencatat kerugian sebelum pajak terbesar dalam sejarah sepak bola Inggris selama musim 2024-2025, dengan melampaui 200 juta pound sterling untuk tahun keempat berturut-turut, kondisi finansialnya mengalami perbaikan yang signifikan berkat sumber-sumber pendapatan luar biasa.

Sebelumnya, klub telah menjual tim putrinya kepada perusahaan pemilik seharga 200 juta pound sterling, serta menjual dua hotel miliknya seharga 70,5 juta pound sterling. Transaksi-transaksi ini membantunya mematuhi aturan Liga Primer Inggris.

Namun, pendapatan ini tidak diperhitungkan dalam kriteria Uni Eropa, sehingga mendorong "UEFA" untuk menjalin kesepakatan penyelesaian dengan klub, yang mewajibkannya mencapai target-target finansial tertentu selama beberapa tahun mendatang guna menghindari denda atau bahkan larangan berpartisipasi dalam kompetisi Eropa.

Penjualan Pemain: Kata Kunci

Rahasia sesungguhnya di balik kemampuan Chelsea untuk mengeluarkan dana besar terletak pada keberhasilannya yang luar biasa dalam hal penjualan pemain. Sejak grup «BlueCo» mengakuisisi klub, Chelsea telah mengeluarkan lebih dari 1,8 miliar pound sterling untuk perekrutan, tetapi sebaliknya mengumpulkan lebih dari 900 juta pound sterling dari penjualan pemain.

Selama musim lalu, klub itu menjadi klub pertama di Liga Primer Inggris yang meraih lebih dari 300 juta pound sterling dari penjualan pemain dalam satu musim, angka yang hampir setara dengan nilai pengeluarannya untuk transfer baru.

Adapun selama bursa transfer saat ini, klub hingga kini telah mengembalikan sekitar 170 juta pound sterling dari penjualan Marc Cucurella, Tyrique George, dan Andrey Santos, dengan perkiraan total penjualannya akan melampaui satu miliar pound sterling sejak akuisisi «BlueCo» sebelum jendela transfer ditutup.

Bagaimana Kontrak Jangka Panjang Membantu?

Chelsea juga mengandalkan mekanisme akuntansi yang memberinya fleksibilitas besar dalam pengeluaran, karena nilai transfer tidak dicatat seluruhnya pada tahun perekrutan, melainkan dibagikan secara akuntansi sepanjang masa kontrak, dengan batas maksimal lima tahun sesuai regulasi Uni Eropa.

Berdasarkan hal itu, pengeluaran 210 juta pound sterling selama musim panas ini akan tampil dalam pembukuan sebagai pengeluaran tahunan yang hanya sekitar 42 juta pound sterling, yang meringankan tekanan pada anggaran tahunan klub.

Sebaliknya, Chelsea meraih keuntungan modal yang besar saat menjual sejumlah pemain. Sebagai contoh, klub merekrut Andrey Santos seharga 10,2 juta pound sterling, sebelum menjualnya ke Manchester United seharga 50 juta pound sterling, serta menjual Tyrique George, salah satu lulusan akademi klub, ke Everton seharga 24 juta pound sterling, sehingga transaksi tersebut tercatat sebagai keuntungan yang nyaris sepenuhnya.

Penjualan Baru yang Dinantikan

Chelsea tampaknya tidak puas dengan apa yang telah diraihnya dari penjualan, karena klub tengah mempertimbangkan untuk melepas sejumlah pemain pada periode ini, yang terdepan di antaranya: "Axel Disasi, Benoît Badiashile, Trevoh Chalobah, Filip Jørgensen, Nicolas Jackson, Liam Delap, Malo Gusto, Pedro Neto".

Manajemen Chelsea memandang bahwa perampungan transfer-transfer ini akan memberi mereka ruang finansial tambahan untuk terus memperkuat tim, sembari tetap mematuhi aturan keberlanjutan finansial di Liga Primer Inggris dan regulasi Uni Eropa.

Xabi Alonso menegaskan bahwa manajemen memiliki visi yang jelas terkait bursa transfer, tetapi ia menekankan perlunya bersikap fleksibel hingga hari terakhir bursa, seraya berkata: "Kita harus fleksibel dan cepat dalam mengambil keputusan, tetapi yang terpenting adalah kita tahu apa yang kita inginkan".