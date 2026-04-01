Chelsea Menderita Kerugian Finansial Terbesar dalam Sejarah Liga Premier

Musim lalu merupakan musim yang istimewa bagi Chelsea, di mana mereka menjuarai Liga Konferensi Eropa dan finis di peringkat keempat Liga Primer Inggris sehingga lolos ke Liga Champions.

Klub asal London ini membukukan laba lebih dari 560 juta euro, namun menutup tahun fiskal dengan kerugian lebih dari 300 juta euro.

Surat kabar "AS" mengatakan: "Angka ini melampaui rekor terburuk dalam sejarah Liga Premier Inggris, yang sebelumnya dipegang oleh Manchester City, yang mencatat defisit sedikit di atas 205 juta euro pada tahun 2011."

Chelsea memulai musim lalu dengan denda sebesar 31 juta euro dari Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) karena melanggar peraturan keuangannya di bursa transfer, sebuah situasi yang masih dipantau ketat oleh UEFA selama tiga tahun.

Menurut Badan Penyiaran Inggris (BBC), kerugian tersebut mencakup denda lain, seperti sanksi Liga Primer Inggris atas pembayaran yang diberikan kepada agen pemain selama masa kepemilikan Roman Abramovich atas klub, serta penyelesaian dengan pemain seperti Raheem Sterling, yang telah dilepas, dan Mykhailo Mudryk, yang sedang menjalani skorsing karena penggunaan doping.

Di Stamford Bridge, klub menegaskan komitmen penuh terhadap peraturan keuangan Liga Premier Inggris, yang mengizinkan kerugian hingga 120 juta euro selama tiga tahun.

Chelsea yakin bahwa pendapatan pada tahun fiskal ini akan mencapai rekor dan akan berkontribusi pada keseimbangan keuangan, dengan mempertimbangkan sekitar 100 juta euro dari kemenangan di Piala Dunia Klub musim panas lalu, serta lebih dari 90 juta euro dari hak siar televisi di Liga Champions musim ini.

