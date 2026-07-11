Chelsea menawarkan bintang utamanya untuk dijual... dan menetapkan harganya

Hubungan pemain asal Argentina, Alejandro Garnacho, dengan Chelsea tampaknya akan segera berakhir, setelah manajemen klub mengambil keputusan terkait sang pemain dan membuka peluang baginya untuk hengkang selama bursa transfer musim panas ini, mengingat ia gagal menunjukkan performa yang diharapkan sejak bergabung dengan “The Blues”.

Fabrizio Romano, pakar transfer pemain dan pelatih di Eropa, mengungkapkan bahwa Chelsea telah menetapkan harga jual Garnacho sekitar 50 juta euro, dan siap menyetujui kepergiannya dalam beberapa minggu ke depan.

Romano menjelaskan melalui akunnya di platform "X" bahwa sikap Chelsea sangat jelas, yaitu hanya akan menerima penyelesaian transfer secara permanen, tanpa mempertimbangkan tawaran peminjaman apa pun.

Ia menambahkan bahwa Garnacho saat ini tidak berlatih di bawah asuhan pelatih Xabi Alonso, sambil menyoroti bahwa klub bekerja sama erat dengan perwakilan pemain untuk menemukan solusi yang tepat selama jendela transfer, dalam skenario yang mirip dengan yang terjadi pada Andre Santos.

Chelsea telah merekrut Garnacho delapan bulan lalu dengan biaya 47 juta euro, dengan harapan ia akan menjadi investasi jangka panjang. Namun, sang pemain belum mampu menonjol di tim atau mengamankan posisi inti dalam susunan pemain.

Pemain internasional Argentina ini telah tampil dalam 39 pertandingan bersama Chelsea di berbagai kompetisi selama musim lalu, di mana ia hanya mencetak 8 gol, 6 di antaranya tercipta di ajang Piala FA dan Piala Liga, sebuah angka yang tidak memenuhi harapan manajemen klub, yang kini terbuka untuk mengakhiri kerja sama ini pada musim panas ini.