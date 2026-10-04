Chelsea Memimpin: Persaingan Para Raksasa Premier League untuk Merebut Musuh Vinicius

Benfica tengah dilanda kekhawatiran yang kian meningkat terkait winger asal Argentina mereka, Gianluca Prestianni, seiring bertambah panjangnya daftar klub yang memantau perkembangan sang pemain pada awal musim ini.

Situs TalkSport menyebutkan bahwa Chelsea tengah mengawasi Prestianni, yang berusia 20 tahun, dan telah muncul sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan, setelah lonjakan kariernya yang cepat di Benfica sejak kepindahannya dari klub Argentina, Velez Sarsfield, pada 2024.

Sumber-sumber yang dekat dengan klub memastikan bahwa Chelsea, Tottenham, Manchester United, Newcastle, dan Brighton telah memantau sang pemain dari dekat selama beberapa bulan terakhir, sementara para pemandu bakat mereka menilai sejauh mana kesiapannya untuk mengambil langkah berikutnya dalam kariernya.

Meski saat ini belum ada tawaran resmi, situs tersebut menegaskan bahwa minat terhadap sang winger terus bertambah seiring penampilannya yang terus memukau di Portugal.

Forum Kooora









Prestianni sudah menjadi pemain yang dikenal oleh departemen rekrutmen klub-klub Premier League sebelum kepindahannya ke Benfica. Bergabungnya ia dengan tim Portugal itu dipandang sebagai jalur pengembangan yang ideal, yang memungkinkannya menimba pengalaman di sepak bola Eropa sebelum beralih ke langkah yang lebih besar.

Pemain internasional ini telah memantapkan posisinya di Benfica dengan tampil di lebih dari 30 pertandingan di berbagai ajang pada musim lalu, sebelum sang winger muda itu mencetak 6 gol dan 3 assist sejauh ini, sembari menunjukkan kreativitas, kecepatan, dan kualitas teknis yang sejak awal menarik perhatian para pemandu bakat dari Inggris.

Situs tersebut menyebutkan bahwa Benfica menyadari meningkatnya minat klub-klub Premier League terhadap Prestianni, dan mereka berupaya memperkuat posisi dengan mengikatnya dalam kontrak jangka panjang yang baru.

Diungkapkan pula bahwa pada saat Benfica bertekad melindungi nilai pemain yang telah menjalani dua pertandingan internasional sejauh ini, klub-klub yang berminat kepadanya tengah mengumpulkan informasi alih-alih secara aktif berupaya melakukan negosiasi.









Kendati demikian, seiring Prestianni yang terus berkembang dan memperkuat reputasinya, tidak akan mengejutkan jika minat ini berkembang menjadi sesuatu yang lebih nyata pada bursa transfer mendatang.

Prestianni menjadi sorotan pada musim lalu dalam pertandingan Real Madrid melawan Benfica di Lisbon pada 17 Februari lalu dalam leg pertama babak play-off kualifikasi menuju babak 16 besar Liga Champions Eropa, ketika ia melontarkan hinaan rasial kepada bintang Los Blancos, Vinicius Junior, yang mengatakan bahwa pemain Argentina itu menyebutnya sebagai "monyet".

UEFA menjatuhkan hukuman larangan bermain selama 6 pertandingan kepada pemain Argentina tersebut, 3 di antaranya dengan masa percobaan, sementara FIFA memenuhi permintaan UEFA agar hukuman itu berlaku di level internasional, lalu setelahnya pelatih Lionel Scaloni tidak memasukkannya ke dalam skuad Argentina untuk Piala Dunia 2026, sementara ia memutuskan memanggilnya pada pemusatan latihan saat ini.