Chelsea melepas penyerang yang tidak lagi dibutuhkan dengan harga hampir tiga puluh juta euro

Chelsea telah mencapai kesepakatan dengan Everton terkait transfer Tyrique George, demikian dilaporkan antara lain oleh BBC dan jurnalis Ben Jacobs. Pemain sayap kiri tersebut akan mendatangkan dana hingga 28 juta euro bagi Chelsea.

George yang berusia 20 tahun ini menembus tim utama dari akademi Chelsea dan akhirnya tampil dalam 37 pertandingan bersama tim utama The Blues, di mana ia mencetak enam gol dan memberikan enam assist.

Akibat persaingan yang ketat di klub London yang sangat kaya raya itu, prospek George perlahan-lahan memudar. Pada jeda musim dingin musim lalu, Chelsea memutuskan untuk meminjamkan pemain sayap kiri tersebut ke Everton.

Everton semula menyepakati opsi pembelian dengan nilai tetap sebesar 29 juta euro. Namun, klub tersebut kini berhasil mengubah kesepakatan tersebut: 20 juta euro akan dibayarkan langsung, sedangkan sisa jumlahnya dapat diperoleh berdasarkan bonus dari sejumlah pertandingan dan partisipasi di kompetisi Eropa.

Selain itu, Chelsea telah menyepakati persentase bagi hasil sebesar lima belas persen dalam negosiasi terbaru. Selama masa peminjamannya di Everton musim lalu, George tampil dalam sebelas pertandingan, satu di antaranya sebagai starter. Meski demikian, ia berhasil membuat kesan mendalam pada manajer David Moyes, yang menyebutnya sebagai ‘pemuda hebat dengan mentalitas yang luar biasa’.

George merupakan rekrutan ketiga Everton pada bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya, gelandang serang Merlin Röhl (24) dibeli secara permanen dari SC Freiburg seharga 25 juta euro setelah satu musim dipinjamkan, dan Everton juga membayar sekitar dua puluh juta euro kepada Middlesbrough untuk gelandang bertahan berusia 24 tahun, Hayden Hackney.

Di sisi lain, ada kepergian ikon klub Seamus Coleman (37), yang telah tampil dalam tak kurang dari 435 pertandingan untuk Everton. Selain itu, Idrissa Gana Gueye (36) juga telah meninggalkan klub tanpa biaya transfer.