Chelsea melanjutkan start yang biasa-biasa saja di bawah Xabi Alonso; Henderson mendapat cemoohan massal

Chelsea menelan hasil buruk di Premier League pada Jumat malam. Tim asuhan Xabi Alonso takluk 3-0 di markas Brentford dan tertahan di 7 poin dari 5 pertandingan. Brentford kini menempati posisi ketiga yang mengesankan setelah kemenangan ini.

Di kubu Chelsea, tidak ada tempat di starting XI untuk Jorrel Hato. Ia harus mengalah kepada Pep Chavarria yang didatangkan dari Rayo Vallecano, dan sang pemain meninggalkan kesan bagus.

Jordan Henderson dan Valentin Barco sama-sama turun sebagai starter, dan hal itu terdengar jelas. Kedua pemain sudah mendapat siulan keras sejak menit pertama di Gtech Community Stadium.

Henderson disoraki karena musim panas ini tiba-tiba pindah ke Chelsea dengan status bebas transfer, sementara Barco karena setelah semifinal Piala Dunia antara Inggris dan Argentina (1-2) ia mengangkat spanduk dengan tulisan tentang Kepulauan Falkland.

Pada babak pertama dan sebagian besar babak kedua, nyaris tidak ada yang terjadi. Saat laga berjalan 60 menit, kedua tim memiliki expected goal kurang dari 0,4.

Setelah sedikit lebih dari satu jam bermain, Brentford akhirnya unggul. Sebuah sepak pojok diarahkan ke tiang jauh dan disundul kembali oleh Jannik Schuster, sebelum Jaidon Anthony dengan mudah menceploskan bola ke gawang.

Saat Chelsea kemudian mulai menekan, Brentford mendapat banyak ruang untuk berbahaya lewat transisi. Mikkel Damsgaard bergerak maju bersama Kevin Schade dan Igor Thiago menghadapi dua pemain bertahan, tetapi peluang itu tidak diselesaikan dengan baik.

Tak lama kemudian, Brentford akhirnya menggandakan keunggulan. Schade berhadapan satu lawan satu dengan kiper Chelsea Emiliano Martínez, tetapi tembakannya mengarah tepat ke pemain Argentina itu. Bola rebound kemudian, beruntung bagi Schade, tetap bisa diselesaikan oleh Thiago.

Pada fase akhir laga, situasi menjadi semakin buruk bagi The Blues. Umpan silang mendatar dari Schade berubah arah dan di tiang jauh disambar masuk oleh Fabio Carvalho. Skor akhir: 3-0.