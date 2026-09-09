Chelsea memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala EFL setelah paruh kedua yang luar biasa melawan Leeds United. The Blues tertinggal 0-2 pada menit ke-51, tetapi akhirnya menang telak 6-3.

Chelsea, yang sepanjang pertandingan hanya duduk di bangku cadangan untuk Jorrel Hato, tertinggal pada pertengahan babak pertama lewat Tarik Muharemovic, yang sesaat sebelumnya sudah menyia-nyiakan peluang bagus untuk mencetak gol pembuka.

Leeds membawa keunggulan itu hingga turun minum dan juga memulai babak kedua dengan sangat baik, ketika Brenden Aaronson bahkan tidak membutuhkan tiga menit untuk menggandakan skor.

Kejutan besar sempat terlihat akan terjadi, tetapi kenyataannya tidak demikian. Cole Palmer, yang masuk sebagai pemain pengganti pada awal babak kedua, memimpin timnya dan lewat dua golnya membuat Chelsea sudah kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-55.

Chelsea mendapatkan momentum dan berbalik unggul lewat Pedro Neto, setelah itu Danny Welbeck juga ikut mencatatkan namanya di papan skor. Assist untuk gol 2-2, 3-2, dan 4-2 sendiri semuanya dicatatkan atas nama rekrutan musim panas Morgan Rogers.

Leeds tidak menyerah begitu saja dan memperkecil ketertinggalan lewat Dominic Calvert-Lewin, tetapi harapan untuk meraih hasil positif segera memudar ketika Valentín Barco tak lama kemudian mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 5-3.

Pemain Argentina itu juga krusial pada gol 6-3 di masa injury time. Dengan umpannya, ia memberi Danny Welbeck kesempatan untuk mencetak gol keduanya pada malam itu: 6-3.