Manajer Chelsea Thomas Tuchel: Bruno Fernandes Butuh Istirahat, Solskjaer!

Manajer Chelsea, Thomas Tuchel, melontarkan pernyataan menarik saat ditanya bagaimana timnya mematikan pergerakan bintang Manchester United, Bruno Fernandes.

Terbaru, Chelsea ditahan imbang Man United dengan skor 0-0 pada pekan ke-26 Liga Primer Inggris di Stamford Bridge, Minggu (28/2).

Bruno Fernandes kembali di skuad utama United. Ia menjelma sebagai bintang tim meski baru didatangkan setahun lebih.

Keterlibatan Bruno dalam kemenangan United sangat besar dalam laga-laga sebelumnya. Baik dalam jumlah gol dan assist atau umpan kunci dan kontribusi tidak langsung lainnya.

Pada laga ini, ada kesan Bruno kelelahan. Maklum, ia bahkan diberi ban kapten dalam kemenangan United atas Real Sociedad dengan skor 4-0 pada leg kedua babak 32 besar Liga Europa, Jumat dini hari WIB lalu.

Bruno gagal mencetak gol untuk kali pertama dalam lima laga terakhir United di Liga Primer Inggris. Tidak hanya itu, catatan statistik pemain berusia 26 tahun itu di sepanjang laga pun terbilang buruk.

Bruno Fernandes' game by numbers against Chelsea:



20 x possession lost (most)

4 x dribbled past (joint-most)

1 chance created

0 shots on target

0 take-ons completed



😳 pic.twitter.com/rm75yF0w6L