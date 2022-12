Incaran Chelsea & Liverpool, Mengapa Bek Kroasia Josko Gvardiol Pakai Topeng Di Piala Dunia 2022?

Bek timnas Kroasia, Josko Gvardiol, adalah pilar skuat arahan Zlatko Dalic. Pemain berusia 20 tahun itu tidak tergantikan dalam 390 menit!

Gvardiol telah dikaitkan dengan Chelsea dan Liverpool dalam beberapa bulan terakhir. Performanya di Qatar jelas bakal menarik lebih banyak peminat.

Sang bek membela RB Leipzig di level klub dan di sana ia mengalami cedera yang memaksanya menggunakan topeng pelindung wajah di Piala Dunia musim dingin ini.

Pada November lalu, Gvardiol dilarikan ke rumah sakit usai mengalami cedera kepala saat Leipzig mengalahkan Freiburg 3-1.

Kepala sang pemain berbenturan dengan rekan setimnya, Willi Orban. Ia mengalami pendarahan pada bagian wajah dan ditarik keluar pada menit ke-23.

