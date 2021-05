Labrak Leicester City, Toni Rudiger: Kemenangan Untuk Vandel Chelsea!

Kekalahan ini sekaligus bikin Leicester berpotensi terlempar dari pos empat besar. Zona yang terlama mereka tempati ketimbang klub manapun musim ini.

Bek Chelsea, Antonio Rudiger, menegaskan bahwa timnya termotivasi menang pasca-aksi tidak simpatik bek Leicester City, Daniel Amartey.

Terkini, Chelsea sukses mengalahkan Leicester dengan skor 2-1 pada pekan ke-37 Liga Primer Inggris di Stamford Bridge, Rabu (19/5) dini hari WIB.

Rudiger antar The Blues unggul pada menit ke-47 yang digandakan Jorginho via titik putih pada menit ke-66. Gol balasan The Foxes dicetak Kelechi Ihenacho sepuluh menit berselang.

Akhir pekan lalu setelah Leicester kalahkan Chelsea dan menangkan Piala FA untuk kali pertama, Amartey melakukan selebrasi norak dalam tayangan Instagram Live milik rekan setimnya, Wesley Fofana.

Amartey mengambil vandel [semacam bendera memorabilia] Chelsea di ruang ganti, memperlihatkannya ke kamera, dan melemparnya ke belakang.

“Sayangnya, oknum di tim Leicester tidak tahu bagaimana merayakan gelar dan kami harus menghukum mereka, 100 persen!,” ucap Rudiger di Chelsea TV.

"Beberapa dari mereka memberi kami sedikit motivasi lebih setelah laga hari Sabtu,” tutur pemain berusia 28 tahun itu.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

"Selamat kepada mereka karena telah juara [Piala FA], berselebrasi, dan segalanya, tapi jangan merendahkan sejarah klub. Ini sedikit lebih besar dari Anda,” pungkasnya.

Dengan kemenangan penting ini, Chelsea menggusur Leicester dari urutan ketiga dengan 67 poin sekaligus memastikan finis di zona Liga Champions.

Sedangkan The Foxes kini terancam keluar dari empat besar lantaran cuma terpaut tiga poin dari Liverpool di ranking kelima.