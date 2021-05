Chelsea Vs Leicester City Panas! Thiago Silva Nyaris Pukul Daniel Amartey

Bek Chelsea, Thiago Silva, masih menyimpan kesal kepada pemain Leicester City, Daniel Amartey. Sebelumnya, nama terakhir viral seusai melecehkan logo The Blues.

Silva nyaris memukul Amartey jelang laga kelar dalam kemenangan Chelsea dengan skor 2-1 pada pekan ke-37 Liga Primer Inggris di Stamford Bridge, Rabu (19/5) dini hari WIB.

Insiden bermula ketika full-back Leicester, Ricardo Pereira, menekel Ben Chilwell. Keributan antarpemain pun tersulut.

Antonio Rudiger yang tidak terima rekan setimnya dilanggar dengan keras, mendorong Pereira. Silva berusaha melerai, tapi ia justru terdistraksi oleh Amartey yang maju mendekat dari bangku cadangan.

Silva pun berhadapan dengan Amartey, adu mulut terjadi yang hampir berujung pertengkaran fisik. Mason Mount turut menyerang sang lawan.

