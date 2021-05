Daniel Amartey Buang Vandel Chelsea, Leicester City Minta Maaf

Leicester City dikabarkan telah meminta maaf kepada Chelsea terkait insiden tidak simpatik yang melibatkan pemain serbabisa mereka, Daniel Amartey.

Dalam tayangan Instagram Live milik bek Leicester, Wesley Fofana, Amartey mengambil vandel [semacam bendera memorabilia] Chelsea di ruang ganti, memperlihatkannya ke kamera, dan melemparnya ke belakang.

The disrespect from Daniel Amartey 🤭



(via lawestt_/IG) pic.twitter.com/yfuxkOmFri