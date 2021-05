Chelsea 0-1 Leicester City: Pasukan Brendan Rodgers Rengkuh Piala FA Pertama!

Leicester City sukses meraih Piala FA musim 2020/21 setelah mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 padal laga final yang berlangsung di Wembley, Minggu (15/5).

Gol kemenangan Leicester dicetak oleh Youri Tielemans pada menit ke-63 lewat tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Kepa Arrizabalaga.

Chelsea sempat menjaringkan gol pada menit ke-89 setelah tendangan jarak dekat mantan full-back Leicester, Ben Chilwell, salah diantisipasi kapten veteran, Wes Morgan.

Tapi, wasit Michael Oliver menganulir gol bunuh diri tersebut setelah tinjauan VAR memperlihatkan bahwa Chilwell lebih dulu berada dalam posisi off-side.

Laga berjalan di bawah guyuran hujan lebat dan dengan latar suara dari 21.000 suporter yang kembali di tribune.

