Chelsea langsung melontarkan sindiran pedas kepada Arsenal tak lama setelah final Liga Champions

Arsenal gagal meraih gelar Liga Champions pertama dalam sejarah klub pada Sabtu malam: tim asal London itu kalah di final melalui adu penalti melawan Paris Saint-Germain. Rival mereka, Chelsea, tak bisa menahan diri untuk melontarkan sindiran di X segera setelah peluit akhir dibunyikan.

Segera setelah Gabriel Magalhães gagal mengeksekusi penalti penentu dan final pun dimenangkan oleh PSG, Chelsea pun angkat bicara.

“Kunjungi Rumah Trofi London. Pesan tur stadion Anda di Stamford Bridge sekarang,” demikian tertulis di akun X Chelsea.

Chelsea sendiri telah memenangkan Liga Champions dua kali: pada 2012 dan 2021. Pada tahun terakhir tersebut, Manchester City dikalahkan 0-1 berkat gol dari Kai Havertz.

Sabtu lalu, Havertz juga mencetak gol, tetapi kali ini untuk Arsenal. Pada menit keenam, ia membawa skor menjadi 0-1.

Ousmane Dembélé mencetak gol pada pertengahan babak kedua untuk menyamakan kedudukan 1-1, melalui tendangan penalti. Setelah itu tidak ada lagi gol yang tercipta, sehingga adu penalti harus menentukan pemenangnya.

Berkat kegagalan Eberechi Eze dan Gabriel, PSG keluar sebagai pemenang dalam adu penalti tersebut. Bagi tim asal Paris itu, ini berarti gelar Liga Champions kedua berturut-turut sekaligus yang kedua dalam sejarah klub.