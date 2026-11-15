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Chelsea dikabarkan siap kembali mengejar bek Barcelona, Jules Kounde, yang sudah lama mereka incar, menjelang bursa transfer Januari. Dengan Xabi Alonso sebagai pelatih, Chelsea mencari tambahan kekuatan di lini pertahanan dan memandang pemain asal Prancis itu sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini belakang mereka.

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Alonso incar tambahan pemain bertahan

Menurut TEAMtalk, klub asal London barat itu diperkirakan akan aktif di bursa transfer musim dingin, dengan fokus khusus pada posisi bek kanan. Rumor bahwa Malo Gusto bisa meninggalkan Stamford Bridge dalam beberapa bulan mendatang semakin menguat, sehingga petinggi Chelsea harus mencari alternatif berkualitas.

Kounde tengah menjalani salah satu periode tersulitnya sejak pindah dari Sevilla ke Catalonia pada musim panas 2022. Bek tersebut menepi sejak 18 Oktober. Meski sempat ada harapan ia bisa kembali untuk laga Clasico pada akhir bulan itu, ia tetap belum dapat bermain. Kini, ia berfokus untuk kembali merumput setelah jeda internasional saat ini.

Masa depan Gusto di London tak menentu

Situasi Gusto di Chelsea semakin rumit setelah keterlibatannya menurun secara nyata di bawah kepemimpinan saat ini. Kemunculan Marco Palestra dan perkembangan pesat Josh Acheampong membuat Gusto tergeser dalam urutan pilihan. Kurangnya menit bermain secara reguler dilaporkan membuat sang pemain terbuka untuk hengkang dari ibu kota, sementara beberapa rival di Premier League memantau kemungkinan merekrutnya menjelang bursa transfer Januari.

Manchester City, yang kini dilatih mantan pelatih Chelsea Enzo Maresca, dikabarkan termasuk pihak yang berminat, bersama Liverpool dan Tottenham. Sejak tiba di Stamford Bridge dari Lyon pada Januari 2023, dalam periode yang membuatnya meraih gelar Liga Konferensi UEFA dan Piala Dunia Antarklub FIFA, Gusto hanya bermain selama 487 menit dalam 10 penampilan di semua kompetisi musim ini, dengan satu assist.

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Transfer yang sudah lama diupayakan

Upaya Chelsea merekrut Kounde bukan perkembangan baru, mengingat klub tersebut gagal mendapatkan tanda tangannya pada bursa transfer musim panas 2022. Kala itu, sang pemain memilih menolak kepindahan ke Premier League demi bergabung dengan proyek ambisius Barcelona. Sepanjang waktunya di Spanyol, ia kerap menolak upaya untuk melepasnya, dan sering memilih bekerja lebih keras untuk merebut kembali tempatnya di sebelas pemain utama setiap kali performanya menurun.

Kounde baru tampil delapan kali di semua kompetisi untuk Barcelona musim ini, dengan sumbangan satu gol dan satu assist. Pemain asal Prancis itu kesulitan mengamankan tempat reguler di sebelas pemain utama karena berada di belakang Eric Garcia dan Xavi Espart dalam urutan pilihan.

Periode Kounde yang sarat trofi di Camp Nou

Secara keseluruhan, Kounde telah mencatatkan 196 penampilan bersama Barcelona, dengan 11 gol dan 23 assist. Selama berada di Catalonia, bek tersebut meraih kesuksesan besar di kompetisi domestik dengan memenangkan tiga gelar La Liga, tiga gelar Supercopa de Espana, dan satu trofi Copa del Rey.