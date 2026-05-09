Chelsea justru berhasil meraih poin pertamanya di Liga Premier dalam lebih dari dua bulan terakhir di Anfield

Liverpool gagal meraih kemenangan kandang atas Chelsea pada Sabtu sore. Berkat gol indah dari Ryan Gravenberch, tim asuhan Arne Slot mengawali pertandingan dengan menjanjikan, namun setelah 90 menit, papan skor menunjukkan hasil akhir 1-1. Dengan demikian, tiket ke Liga Champions belum sepenuhnya aman bagi Liverpool, sementara Chelsea bisa bersyukur mendapatkan satu poin setelah menelan enam kekalahan beruntun.

Di Anfield, ada lima pemain Belanda yang turun sebagai starter. Di Liverpool, Arne Slot menempatkan Virgil van Dijk, Gravenberch, Cody Gakpo, dan Jeremie Frimpong sebagai starter, sementara di Chelsea, Jorrel Hato diperbolehkan bermain sejak awal.

The Reds memulai pertandingan dengan baik dan dengan cepat memimpin. Setelah umpan cerdas dari bintang Rio Ngumoha, Gravenberch melepaskan tendangan indah dari tepi kotak penalti ke sudut atas gawang: 1-0. Tak lama setelah itu, Van Dijk mendapat peluang emas untuk mencetak gol kedua, namun dalam posisi bebas ia melepaskan tendangan yang melambung.

Setelah itu, pertandingan berbalik sepenuhnya: Chelsea menguasai permainan dan melalui Marc Cucurella beberapa kali menciptakan ancaman. Gol penyama kedudukan sudah di depan mata dan pada menit ke-35 gol itu pun tercipta. Tendangan bebas Enzo Fernández lolos dari semua pemain dan mengejutkan Giorgi Mamardashvili: 1-1.

Chelsea merasa masih bisa menambah gol dan bahkan hampir unggul tak lama setelah babak kedua dimulai, namun gol Cole Palmer dianulir karena offside. Di sisi lain, hal serupa menimpa Curtis Jones.

Serangan Chelsea semakin mereda seiring berjalannya babak kedua, dan hal itu membuat Liverpool mendapatkan lebih banyak peluang. Dominik Szoboszlai melepaskan tendangan keras yang membentur tiang gawang, dan sundulan Van Dijk pun membentur mistar gawang.

Di menit-menit akhir, kedua tim masih berusaha keras untuk meraih kemenangan, namun tidak ada gol tambahan yang tercipta. Dengan demikian, Chelsea berhasil mengakhiri rentetan hasil buruknya di Liga Premier dan meraih satu poin pertamanya sejak 4 Maret. Sementara itu, Liverpool semakin mendekati akhir musim dan belum sepenuhnya memastikan tiket ke Liga Champions.