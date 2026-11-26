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Chelsea mempertimbangkan merekrut kembali Antonio Rudiger dari Real Madrid pada Januari dengan biaya transfer murah. Setelah tim Xabi Alonso menelan kekalahan telak dan bek asal Jerman itu tak lagi dimainkan Jose Mourinho di Liga, reuni ini bisa mengatasi masalah mendesak.

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Chelsea pertimbangkan reuni dengan Rudiger

Chelsea dilaporkan mempertimbangkan merekrut kembali Rudiger dari Madrid pada Januari. Menurut Bryan King, mantan pemandu bakat Tottenham, Aston Villa, dan Everton, pemain berusia 33 tahun itu bisa didatangkan dengan biaya murah.

Kontrak Rudiger di Santiago Bernabeu berakhir pada penghujung musim, sehingga kepindahan pada bursa transfer musim dingin menjadi kemungkinan yang realistis. Langkah itu akan menjawab kebutuhan mendesak Chelsea akan bek tengah bagi pelatih mereka, Alonso.

Tekanan terhadap Alonso untuk memperkuat skuadnya kian besar setelah serangkaian hasil buruk. Chelsea hanya memenangi satu dari lima pertandingan terakhir dan menelan kekalahan memalukan 4-1 dari Leeds United .

Tersisih di bawah Mourinho

Kembalinya Rudiger ke London Barat semakin mungkin mengingat situasinya saat ini di Spanyol. Meski telah mencatatkan 190 penampilan bersama Real Madrid sejak bergabung dengan status bebas transfer pada 2022, ia tak lagi menjadi pilihan utama Mourinho.

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Pemain tim nasional Jerman itu tidak bermain satu menit pun dalam lima pertandingan terakhir Madrid di Liga. Belakangan, kesempatan bermainnya terbatas hanya di Liga Champions.

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"Dia tidak bermain secara reguler di bawah Mourinho. Dia jelas bukan pemain yang cocok untuk Mourinho," kata King kepada Football Insider. "Kontraknya berakhir tahun depan. Itu ide yang bagus. Usianya 33 tahun. Alonso jelas pernah memainkannya."

Hubungan dengan Alonso dan sejarah di Stamford Bridge

Rudiger sudah memiliki hubungan erat dengan para pendukung Chelsea dan pelatih mereka saat ini. Ia berperan penting dalam keberhasilan klub menjuarai Liga Champions 2021, sebelum hengkang setahun kemudian setelah gagal mencapai kesepakatan mengenai kontrak baru.

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Alonso juga mengenal kualitas bek itu dengan baik dari masa mereka bersama di Madrid. Meski cedera mengganggu sebagian besar periode Rudiger di bawah pelatih asal Spanyol itu di Madrid, ia selalu menjadi starter reguler saat fit. King yakin kedatangan Rudiger bisa menjadi bagian dari upaya perekrutan pemain yang lebih luas pada Januari.

"Saya tahu mereka tertarik kepada [Jacobo] Ramon di Como dan juga Alex Scott," tambahnya. "Jika mereka mendatangkan Scott, Ramon, dan Rudiger pada Januari, saat itu penyerang tengah [Joao Pedro] seharusnya sudah kembali. Sikap harus menjadi hal yang sangat penting."

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Arti kembalinya Rudiger pada Januari bagi Chelsea

Mendatangkan Rudiger akan segera memberi Chelsea sosok berwibawa di lini pertahanan yang tampak sangat rapuh dalam beberapa pekan terakhir. Meski bek tengah bukan satu-satunya posisi yang perlu dibenahi Alonso, posisi itu tetap menjadi prioritas jelas menjelang bursa transfer musim dingin.

Selain dampak langsungnya di lapangan, pengalaman dan rekam jejak pemain senior itu bisa sangat berharga bagi para bek muda dalam skuad. Dengan Januari semakin dekat, Chelsea harus memutuskan apakah akan menindaklanjuti ketertarikan mereka dan membawa kembali pemain yang telah terbukti mampu meraih gelar untuk membantu menyelamatkan musim mereka.