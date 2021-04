Chelsea Imbangi Real Madrid, Fans Sepakbola Ramai-Ramai Kritik Timo Werner

Striker Jerman itu dianggap sebagai penyebab utama kegagalan The Blues mengalahkan Los Blancos arahan Zinedine Zidane di laga tandang.

Timo Werner mendapat kecaman dari suporter sepakbola menyusul penampilannya yang lesu saat Chelsea bermain imbang 1-1 dengan Real Madrid pada Rabu (28/4) dini hari WIB tadi.

Di leg pertama semi-final Liga Champions semalam, pemain Jerman itu dijadikan tumpuan serangan The Blues bersama Mason Mount dan Christian Pulisic.

Meski begitu, Werner adalah ‘flop’ terbesar Chelsea sebagaimana ia melewatkan beberapa peluang mencetak gol. Setelah tampil selama 66 menit, eks RB Leipzig ini lantas digantikan oleh Kai Havertz.

Terlepas hasil imbang di Alfredo Di Stefano Stadium, fans kemudian menyatakan ketidakpuasannya terhadap striker yang bergabung dengan klub Liga Primer itu pada musim panas kemarin.

Lebih Buruk Dari Yang Dikira

Timo Werner is worse than I thought — Kaycee (@Mkaycee_) April 27, 2021

Bantu Madrid Raih Hasil Imbang

Timo Werner helps LUCKY Madrid ESCAPE with a DRAW.



We're CHELSEA 👍✌️💪💙 — Modebolanle (@mode_bolanle) April 27, 2021

Layak Disalahkan Jika Nanti Tereliminasi

Timo werner has blood on his hands if we later lose this tie

The fact that I always believe in him but tonight, I'm totally disappointed💔 — Who's Your Daddy® (@coolguyolakunle) April 27, 2021

Berdoa Untuk Werner

Prayers up for Timo Werner 😤😤 pic.twitter.com/qTL9OBTjm9 — Say No to Oppression (@sayNotooppres) April 27, 2021

Lagi-Lagi Werner, Ada Yang Salah Dengan Pemain Ini!

Timo werner all the time ffs what’s wrong with this guy🥺 — Oluwa Korede🥷💙 (@Ceezahcorex) April 27, 2021

Jika Gagal Ke Final, Salahkan Werner

If Chelsea doesn't qualify into the final it has to be Timo Werner fault 😒😒 — Bashua Skarra (@Skarra_24) April 27, 2021

Werner Main Untuk Madrid, Kok Bisa Lewatkan Peluang Seperti Itu?

Timo Werner played for Madrid tonight cos htf did he miss that 🤭 — prehchie_ (@haggs_shotz) April 27, 2021

Kecewa Berat Pada Werner

I am totally and highly disappointed in Timo Werner's performance today, his missed chances ought to have sealed the match long time ago but all the same second leg is still there — Olusegun, Aduragbemi (@dhuracom) April 27, 2021

Werner Sudah Cukup, Tammy Abraham Tidak 'Sesampah' Itu

I'm done with Timo werner enough is enough, tammy is not that useless in that team. #RMACHE — Gedo (@SOAGoldenBoy) April 27, 2021

Werner Adalah Masalah

Chelsea was outstanding tonight #timoWerner was the problem — Haspy Borgu (@Haspilee) April 27, 2021

Apa Pun Pertanyaannya, Werner Bukan Jawaban

Whatever the question is, it's absolutely clear Timo Werner is not currently the answer.#UCL #Chelsea — O P E Y E M I (@ope_aladejebi) April 27, 2021

Fans Tidak Senang Meski Imbang, Gara-Gara Werner!

We drew away against Madrid and fans aren't excited because we could have easily won this game. No thanks to a certain Timo Werner. — Olorogun Ogidigan (@Uzochi_O) April 27, 2021

Perlu Tingkatkan Finishing & Kepercayaan Diri

Timo Werner really needs to improve on. his. Finishing and. Confidence fgs 😭

mans cost us a whole lot today #RMACHE — #Havertz In Chelsea (@elebeonu_joel) April 27, 2021

Tak Lagi Dibutuhkan

Werner Cuma Menang Cepat, Assist & Hype

Timo Werner is just pace, assist and vibes



Nothing more 💔 — I Y A N U (@Tobyyjohn) April 27, 2021

Tak Seharusnya Main Untuk Chelsea

You shouldn’t be playing for team like Chelsea @TimoWerner — Official_Malik (@Ahmedwallace9) April 27, 2021

Hasil Imbang Seperti Kekalahan

This may sound arrogant but this draw felt like a loss. @TimoWerner this is the biggest stage of club football you don't miss this kind of chances. — Professor Ragnar😈😈😈 (@Ayomide922) April 27, 2021

Werner Penyebab Chelsea Gagal Menang, Penyerang Lemah

Timo Werner is the reason Chelsea didn't win this game! Such a weak forward. — Bruce Wayne ❁ (@Nkwachukwu_) April 27, 2021

Dilihat Sejak Awal Pertandingan, Anda Pasti Ingin Bunuh Werner

Not a bad result in this atrocious training pitch, but if you saw the game from the beginning, you will kill Timo Werner. Our team has too many poor players who don't do anything all game. — Azubike Osumili (@azuosumili) April 27, 2021

Werner Gagalkan Chelsea Menang

Timo Werner cost us that Win!!! Anyway ! Stamford Bridge will seal it. — Mr. Alabi of Lagos (@the_Lawrenz) April 27, 2021

Seperti Morata Versi Lain

Timo Werner is another Morata.💔 — His'haqq👩‍💻 (@Hishaqq08) April 27, 2021

Lebih Baik Cabut Dari Chelsea!

Timo Werner out. Better!!! — #EndSARS Wale Waley (@whaleyola) April 27, 2021

Tammy Abraham Lebih Jago Ketimbang Werner

At this point, Tammy Abraham >>>>> Timo Werner — O L A N R E W A J U 💡 (@iam_Larrysung) April 27, 2021

Werner Yang Terburuk

Timo Werner is worst — MrWaju (@mister_waju) April 27, 2021

Keterpurukan Werner Jadi Misteri

Some things are unexplainable.



How Timo Werner went from this, to whatever version Chelsea has of him now is a mystery. pic.twitter.com/DqGfJHjVLx — Damilola Omo-Odedina 🇳🇬 (@omo_odedina) April 27, 2021

Flop Yang Sukses!