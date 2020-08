Chelsea Harus Pecah Rekor Transfer Jika Ingin Rekrut Ben Chilwell

Leicester menilai banderol Chilwell lebih besar daripada Harry Maguire yang menjadi bek termahal sepanjang masa setelah digaet Manchester United.

mendapat ujian besar dalam upaya mereka untuk menggaet Ben Chilwell dari pada bursa transfer musim panas ini.

The Mirror melansir The Foxes meminta The Blues mengeluarkan dana yang sangat besar, bahkan melebihi dana yang dikeluarkan untuk Harry Maguire.

Seperti diketahui, Maguire datang ke Old Trafford musim panas lalu setelah ditebus seharga £80 juta yang membuatnya menjadi bek termahal sepanjang masa.

Dan kini Chelsea harus memecah rekor transfer tersebut dan membuat Chilwell bek termahal sepanjang masa yang baru jika ingin merekrutnya.

Sebelumnya, Leicester telah melepas bintang-bintang yang membantu klub meraih gelar juara Liga Primer Inggris pada 2016 lalu, dengan menjual Maguire, Riyad Mahrez, Danny Drinkwater dan N'Golo Kante. Chilwell berpotensi menjadi bintang berikutnya yang menyusul mereka keluar dari King Power Stadium.

Manajer Chelsea Frank Lampard berhasrat untuk mengamankan prioritas transfernya di tiap posisi pada musim panas ini, dan Goal mengetahui bahwa ia tetap berharap Chilwell merapat ke Stamford Bridge, meski ada opsi bek kiri lain di bursa transfer.

The Blues punya daftar lain meliputi bek kiri Nicolas Tagliafico, Alex Telles dari FC dan Marc Cucurella dari sebagai alternatif, namun tidak ada negosiasi konkret untuk pemain yang disebutkan tersebut, terlepas Chilwell.

Ada kemungkinan bahwa Chelsea akan menunda untuk merekrut bek kiri baru jika gagal mendatangkan Chilwell, dan untuk itu mereka akan terus mengandalkan Marcos Alonso dan Emerson Palmieri untuk musim 2020/21.