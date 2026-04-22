Chelsea harus memberikan kompensasi jutaan pound kepada Rosenior yang dipecat; Romano memberikan klarifikasi

Chelsea menawarkan kontrak menggiurkan kepada Liam Rosenior pada awal Januari hingga musim panas 2032. Lebih dari tiga bulan kemudian, kerja sama antara kedua belah pihak telah berakhir, sehingga klub London tersebut harus membayar pesangon yang cukup besar kepada pelatih berusia 41 tahun itu.

Menurut antara lain Daily Mirror, Rosenior yang dipecat akan menerima setara 27,6 juta euro dari manajemen klub di Stamford Bridge. Surat kabar Inggris tersebut langsung menambahkan bahwa jumlah total tersebut dapat dikurangi karena adanya klausul tertentu.

Ahli Transfermarkt Fabrizio Romano mengonfirmasi klausul dalam kontrak jangka panjang Rosenior dan bahwa Chelsea tidak akan mentransfer gaji penuh kepada pria asal Inggris tersebut dalam beberapa tahun ke depan. Meskipun demikian, pelatih yang dipecat tersebut dapat mengandalkan kompensasi yang cukup besar.

Daily Mirror menghitung bahwa Chelsea telah mentransfer lebih dari 180 juta euro kepada manajer yang dipecat selama era Premier League. Jumlah terbesar dibayarkan kepada Antonio Conte: sekitar 30 juta euro. José Mourinho menerima 26,5 juta euro saat pemecatannya pada 2007. Thomas Tuchel, Graham Potter, Enzo Maresca, dan Mauricio Pochettino juga menerima jutaan euro.

Menurut berbagai media Inggris, Rosenior dipecat karena performa buruk di Premier League dan Liga Champions. Selain itu, kabarnya beberapa pemain sudah tidak percaya lagi pada pelatih muda tersebut.

Callum McFarlane untuk sementara akan memimpin Chelsea, demikian dikonfirmasi oleh manajemen klub setelah pemecatan Rosenior. Tugas pertamanya adalah menghadapi Leeds United pada Minggu dalam semifinal Piala FA.

Di Liga Premier, Chelsea telah turun ke peringkat ketujuh. Posisi ini memberi hak atas tiket ke fase grup Liga Konferensi.