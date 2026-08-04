Chelsea hampir mendapatkan pesaing untuk Jorrel Hato: kesepakatan senilai 30 juta euro

Chelsea mendekati kesepakatan dengan Rayo Vallecano terkait transfer Pep Chavarría, tulis pakar bursa transfer David Ornstein. Bek Spanyol berusia 28 tahun itu akan menjadi penerus kompatriotnya, Marc Cucurella, yang kini bermain untuk Real Madrid.

Chavarría benar-benar pemain yang berkembang terlambat. Bek kiri itu pada 2020 masih bermain di level keempat Spanyol, sebelum pindah secara gratis ke Real Zaragoza.

Setelah dua tahun di klub tradisional tersebut, ia pindah ke Rayo dengan nilai kurang dari dua juta euro, tempat kariernya melesat. Kini, ia sudah mencatatkan 125 penampilan (2 gol, 8 assist) untuk klub asal Madrid tersebut.

Chavarría memiliki klausul pelepasan senilai 50 juta euro dalam kontraknya yang berlaku hingga pertengahan 2030, tetapi menurut jurnalis transfer Nicolò Schira, kedua klub mendekati kesepakatan sebesar 25 juta euro plus bonus 5 juta euro.

Berkat Chavarría pula, Rayo mencuri perhatian di Eropa musim lalu. Tim asal kawasan pekerja Vallecas itu berjuang hingga mencapai final Conference League, tetapi Crystal Palace terbukti terlalu kuat setelah menang 1-0.

Chelsea sangat membutuhkan bek kiri baru, karena Jorrel Hato kini menjadi satu-satunya bek kiri murni setelah kepergian Cucurella. Karena itu, pemain muda Landon Emenalo (18) mendapat kesempatannya dalam pramusim.

Chelsea sebelumnya juga sudah mendatangkan Morgan Rogers (Aston Villa), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Marco Palestra (Atalanta), Geovany Quenda (Sporting Portugal), Valentín Barco, Emmanuel Emegha (keduanya RC Strasbourg), Denner (Corinthians), Danny Welbeck (Brighton), Dastan Satpaev (Kairat Almaty), dan Jordan Henderson (gratis transfer) pada musim panas ini.

Jika transfer Chavarría turut dihitung, total pengeluaran transfer Chelsea pada musim panas ini akan menembus 400 juta euro. Para pemain yang hengkang, yakni Andrey Santos (Manchester United), Cucurella (Real Madrid), dan Tyrique George (Everton), secara total menghasilkan sekitar 132 juta euro dari pemasukan transfer.



