Chelsea adalah salah satu klub di Inggris yang rasanya tak pernah lama menghilang dari sorotan. Bahkan saat situasi relatif tenang, selalu saja ada sesuatu yang terjadi di Stamford Bridge. Bagi kalian yang ingin mengikuti seluruh laga resmi mereka, ada satu hal praktis yang perlu diperhatikan: hak siar tiap kompetisi dipegang penyedia berbeda. Artinya, satu langganan saja tidak mencakup semuanya. Berikut panduan saluran yang menayangkan Chelsea agar kalian tidak melewatkan pertandingan.

FC Chelsea, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan The Blues secara langsung di TV dan live streaming?



Getty Images

Saksikan FC Chelsea di Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup, dan Community Shield secara langsung di TV dan live streaming

Di Jerman, Sky tetap menjadi pilihan utama untuk menonton Premier League. Saluran televisi berbayar itu menayangkan setiap pertandingan secara langsung, baik sebagai laga tersendiri maupun dalam siaran bergantian beberapa laga. Dengan demikian, seluruh pertandingan Chelsea juga tersedia di sana. Bagi yang tidak menonton lewat televisi, pertandingan dapat disaksikan melalui streaming di Sky Go atau WOW.

Daftar sekarang: Premier League, DFB-Pokal, dan lainnya mulai 24,99 euro per bulan

Mulai musim 2025/26, Sky memperluas tayangan kompetisi Inggris secara signifikan. Selain Premier League, Carabao Cup juga disiarkan langsung di sana. Singkatnya, jika Chelsea berlaga di Piala Liga, seluruh pertandingannya juga tersedia di Sky.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield di Jerman, hak siar eksklusif dipegang DAZN. Layanan streaming itu menayangkan pertandingan secara langsung, termasuk setiap laga Chelsea ketika The Blues tampil di salah satu dari dua kompetisi tersebut.

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 12.30 TOT

Temukan paket langganan DAZN yang sesuai: FA Cup, Community Shield, dan lainnya secara langsung

Getty Images

Hak siar Champions League terbagi di antara beberapa penyedia. Sebagian besar pertandingan Chelsea dapat kalian saksikan secara langsung di DAZN. Selain itu, Amazon Prime Video menayangkan satu laga unggulan pilihan secara eksklusif setiap Selasa. Bergantung pada jadwal, laga tersebut bisa saja melibatkan Chelsea atau tim Inggris lainnya.

Mulai 2027/28, siaran Champions League akan mengalami sejumlah perubahan. Paramount+ akan hadir sebagai penyedia baru dan ke depannya menayangkan sebagian besar pertandingan. Seluruh detail pembagian hak siar yang baru tersedia di sini. Jadi, catat Paramount+ sebagai layanan yang perlu diperhatikan mulai 2027/28.

Jika Chelsea mencapai final Champions League, laga puncaknya seperti biasa juga akan tayang di televisi gratis. Di Jerman, ZDF dipastikan menayangkan final tersebut sebagai bagian tetap dari programnya.

Coba Amazon Prime Video: laga unggulan Champions League setiap Selasa secara eksklusif

FC Chelsea, informasi siaran selengkapnya: Laporan langsung SPOX

SPOX menyajikan laporan langsung untuk sejumlah pertandingan The Blues di kompetisi domestik dan internasional. Laporan langsung tersebut tersedia di sini sesaat sebelum sepak mula.

Siaran FC Chelsea: Profil klub