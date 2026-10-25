Chelsea FC, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan The Blues secara langsung di TV dan live streaming?

Chelsea adalah salah satu klub di Inggris yang rasanya tak pernah lama menghilang dari sorotan. Bahkan pada masa-masa yang lebih tenang, selalu saja ada sesuatu yang terjadi di Stamford Bridge. Bagi kalian yang ingin mengikuti semua laga resmi mereka, ada satu hal praktis yang perlu diperhatikan: hak siar tiap kompetisi dipegang oleh penyedia layanan yang berbeda. Artinya, satu langganan saja tidak mencakup semuanya. Berikut panduan penyiar yang relevan untuk Chelsea dan tempat menonton agar kalian tidak melewatkan satu pertandingan pun.

FC Chelsea, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan The Blues secara langsung di TV dan layanan streaming?



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Saksikan FC Chelsea di Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup, dan Community Shield secara langsung di TV dan layanan streaming

Di Jerman, Sky tetap menjadi pilihan utama untuk menyaksikan Premier League. Saluran televisi berbayar itu menayangkan setiap pertandingan secara langsung, baik sebagai siaran laga penuh maupun dalam format konferensi yang menampilkan beberapa pertandingan. Jadi, seluruh laga Chelsea juga tersedia. Bagi yang tidak menonton lewat televisi, siarannya dapat diakses melalui Sky Go atau WOW.

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Mulai musim 2025/26, Sky menambah secara signifikan cakupan sepak bola Inggrisnya. Bukan hanya Premier League yang disiarkan langsung di sana, melainkan juga Carabao Cup. Singkatnya, saat Chelsea berlaga di Piala Liga, seluruh pertandingan mereka juga bisa kalian saksikan di Sky.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield di Jerman, DAZN memegang hak siar eksklusif. Layanan streaming tersebut menayangkan pertandingan secara langsung, termasuk setiap laga Chelsea saat The Blues tampil di salah satu dari dua kompetisi itu.

Pertandingan berikutnya LIV Carabao Cup 16.00 CHE

Temukan paket berlangganan DAZN yang sesuai untuk menyaksikan FA Cup, Community Shield, dan lainnya secara langsung

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Hak siar Champions League terbagi di antara beberapa penyedia layanan. Sebagian besar pertandingan Chelsea dapat kalian saksikan secara langsung di DAZN. Selain itu, Amazon Prime Video menayangkan satu pertandingan besar pilihan setiap Selasa secara eksklusif. Bergantung pada jadwal, laga tersebut bisa saja melibatkan Chelsea atau tim Inggris lainnya.

Mulai musim 2027/28, akan ada sejumlah perubahan dalam penayangan Champions League. Paramount+ akan masuk sebagai penyedia layanan baru dan menayangkan sebagian besar pertandingan. Seluruh detail pembagian hak siar yang baru tersedia di sini. Jadi, catat Paramount+ sebagai pilihan mulai 2027/28.

Jika Chelsea mencapai final Champions League, laga puncaknya seperti biasa juga akan tayang di televisi gratis. Di Jerman, ZDF menjadi saluran yang akan menayangkannya. Final tersebut merupakan bagian tetap dari program siarannya.

Coba Amazon Prime Video untuk menyaksikan pertandingan besar Champions League pada Selasa secara eksklusif

FC Chelsea, semua informasi siaran sekilas: Laporan langsung SPOX

SPOX menyajikan laporan langsung untuk sejumlah pertandingan pilihan The Blues di kompetisi domestik dan internasional. Kalian bisa menemukan laporan langsungnya di sini sesaat sebelum kick-off.

Siaran FC Chelsea: Profil klub