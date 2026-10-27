Chelsea adalah salah satu klub di Inggris yang rasanya tak pernah lama menghilang dari sorotan. Bahkan pada periode yang lebih tenang, selalu saja ada sesuatu yang terjadi di Stamford Bridge. Bagi kalian yang ingin mengikuti seluruh pertandingan resminya, ada satu hal praktis yang perlu diperhatikan: hak siar dipegang oleh penyedia berbeda-beda, tergantung kompetisinya. Artinya, satu langganan saja tidak mencakup semuanya. Berikut rangkuman saluran yang menayangkan Chelsea dan tempat kalian bisa menyaksikan semua pertandingannya.

FC Chelsea, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan The Blues secara langsung di TV dan live streaming?



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Saksikan FC Chelsea di Premier League, Liga Champions, Piala FA, Carabao Cup, dan Community Shield secara langsung di TV dan live streaming

Di Jerman, Sky tetap menjadi tujuan utama untuk menyaksikan Premier League. Saluran TV berbayar itu menayangkan setiap pertandingan secara langsung, baik sebagai pertandingan tersendiri maupun dalam siaran gabungan. Dengan demikian, seluruh pertandingan Chelsea juga tersedia di sana. Bagi kalian yang tidak menonton lewat televisi, pertandingan tersebut juga bisa disaksikan melalui streaming di Sky Go atau WOW.

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Mulai musim 2025/26, Sky menambah cakupan paket sepak bola Inggrisnya secara signifikan. Bukan hanya Premier League yang disiarkan langsung di sana, melainkan juga Carabao Cup. Singkatnya, jika Chelsea berlaga di Piala Liga, kalian juga bisa menyaksikan seluruh pertandingannya di Sky.

Untuk Piala FA dan FA Community Shield di Jerman, DAZN memegang hak siar eksklusif. Layanan streaming itu menayangkan pertandingan secara langsung, termasuk tentu saja setiap pertandingan Chelsea ketika The Blues tampil di salah satu dari dua kompetisi tersebut.

Pertandingan berikutnya LIV Carabao Cup 16.00 CHE

Temukan paket langganan DAZN yang sesuai Piala FA, Community Shield, dan lainnya secara langsung

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Hak siar Liga Champions terbagi di antara beberapa penyedia. Sebagian besar pertandingan Chelsea bisa kalian saksikan secara langsung di DAZN. Selain itu, Amazon Prime Video secara eksklusif menayangkan satu laga pilihan unggulan setiap Selasa. Bergantung pada jadwal, laga tersebut bisa saja melibatkan Chelsea atau tim Inggris lainnya.

Mulai 2027/28, siaran Liga Champions akan mengalami sejumlah perubahan. Paramount+ akan masuk sebagai penyedia baru dan nantinya menayangkan sebagian besar pertandingan. Seluruh detail pembagian hak siar yang baru tersedia di sini. Artinya, untuk musim 2027/28 dan seterusnya, Paramount+ perlu kalian catat.

Jika Chelsea mencapai final Liga Champions, laga puncak itu seperti biasanya juga akan tayang di TV gratis. Di Jerman, ZDF dipastikan menyiarkannya. Final tersebut menjadi salah satu acara tetap dalam jadwal siarannya.

Coba Amazon Prime Video Laga unggulan Liga Champions pada Selasa tayang eksklusif

FC Chelsea, informasi siaran selengkapnya: Laporan langsung SPOX

SPOX menyajikan laporan langsung untuk pertandingan pilihan The Blues di kompetisi domestik dan internasional. Kalian bisa menemukan laporan langsungnya di sini sesaat sebelum sepak mula.

Siaran FC Chelsea: Profil klub