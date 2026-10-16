Chelsea adalah salah satu klub di Inggris yang seolah tak pernah lama menghilang dari sorotan. Bahkan saat situasi lebih tenang, selalu saja ada sesuatu yang terjadi di Stamford Bridge. Bagi kalian yang ingin mengikuti seluruh pertandingan resmi mereka, ada hal praktis yang perlu diperhatikan: hak siar dipegang oleh penyedia berbeda-beda, bergantung pada kompetisinya. Artinya, satu langganan tidak mencakup semuanya. Berikut panduan mengenai penyiar yang menayangkan Chelsea dan tempat kalian bisa menyaksikan setiap pertandingannya.

FC Chelsea, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan The Blues secara langsung di TV dan layanan streaming?



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Saksikan FC Chelsea di Premier League, Liga Champions, Piala FA, Piala Carabao, dan Community Shield secara langsung di TV dan layanan streaming

Di Jerman, Sky tetap menjadi pilihan utama untuk menyaksikan Premier League. Saluran TV berbayar itu menayangkan setiap pertandingan secara langsung, baik sebagai siaran pertandingan tersendiri maupun dalam siaran simultan. Dengan demikian, seluruh pertandingan Chelsea juga tersedia di sana. Bagi kalian yang tidak menonton lewat televisi, pertandingan tersebut juga bisa disaksikan melalui streaming di Sky Go atau WOW.

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Mulai musim 2025/26, Sky memperluas paket tayangan sepakbola Inggrisnya secara signifikan. Bukan hanya Premier League yang disiarkan langsung, melainkan juga Piala Carabao. Jadi, ketika Chelsea berlaga di piala liga, seluruh pertandingannya juga bisa kalian saksikan di Sky.

Untuk Piala FA dan FA Community Shield di Jerman, hak siar eksklusif dipegang DAZN. Layanan streaming tersebut menayangkan pertandingan secara langsung, termasuk setiap laga Chelsea ketika The Blues tampil di salah satu dari kedua kompetisi itu.

Pertandingan berikutnya EVE Premier League 07.30 CHE

Temukan paket langganan DAZN yang sesuai: Piala FA, Community Shield, dan lainnya secara langsung

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Hak siar Liga Champions terbagi di antara beberapa penyedia. Sebagian besar pertandingan Chelsea bisa kalian saksikan secara langsung di DAZN. Selain itu, Amazon Prime Video secara eksklusif menayangkan satu laga besar pilihan setiap Selasa. Bergantung pada jadwal, laga tersebut bisa saja melibatkan Chelsea atau tim Inggris lainnya.

Mulai 2027/28, siaran Liga Champions akan mengalami sejumlah perubahan. Paramount+ akan menjadi penyedia baru dan menayangkan sebagian besar pertandingan. Semua detail mengenai pembagian hak siar yang baru tersedia di sini. Singkatnya, mulai 2027/28, Paramount+ patut kalian catat sebagai pilihan untuk menyaksikan Liga Champions.

Jika Chelsea mencapai final Liga Champions, laga puncak itu seperti biasa juga akan tayang di televisi gratis. Di Jerman, ZDF dipastikan menayangkannya. Final tersebut menjadi salah satu acara tetap dalam program siarannya.

Coba Amazon Prime Video: laga besar Liga Champions setiap Selasa secara eksklusif

FC Chelsea, semua informasi siaran sekilas: Laporan langsung SPOX

SPOX menyajikan laporan langsung untuk sejumlah pertandingan pilihan The Blues di kompetisi domestik dan internasional. Laporan langsung tersebut bisa kalian temukan di sini sesaat sebelum sepak mula.

Siaran FC Chelsea: Profil klub