Chelsea adalah salah satu klub di Inggris yang rasanya tak pernah lama menghilang dari sorotan. Bahkan saat situasi lebih tenang, selalu saja ada sesuatu yang terjadi di Stamford Bridge. Bagi kalian yang ingin mengikuti semua pertandingan resminya, ada satu hal praktis yang perlu diperhatikan: hak siar tiap kompetisi dipegang penyedia layanan yang berbeda. Artinya, satu langganan saja tidak mencakup semuanya. Berikut panduan penyiar yang relevan untuk Chelsea dan tempat menonton agar kalian tidak melewatkan satu pertandingan pun.

FC Chelsea, informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan The Blues secara langsung di TV dan streaming?



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Cara menonton FC Chelsea di Premier League, Liga Champions, Piala FA, Piala Carabao, dan Community Shield secara langsung di TV dan streaming

Di Jerman, Sky tetap menjadi pilihan utama untuk menyaksikan Premier League. Saluran TV berbayar itu menayangkan setiap pertandingan secara langsung, baik secara terpisah maupun melalui siaran konferensi. Dengan demikian, seluruh pertandingan Chelsea juga tersedia di sana. Bagi yang tidak menonton lewat televisi, tayangannya dapat diakses melalui streaming di Sky Go atau WOW.

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Mulai musim 2025/26, Sky menambah cakupan paket sepak bola Inggrisnya secara signifikan. Bukan hanya Premier League yang tayang langsung di sana, melainkan juga Piala Carabao. Singkatnya, setiap pertandingan Chelsea di Piala Liga juga dapat kalian saksikan sepenuhnya melalui Sky.

Untuk Piala FA dan FA Community Shield di Jerman, hak siar eksklusif dipegang DAZN. Layanan streaming itu menayangkan pertandingan secara langsung, termasuk setiap laga Chelsea ketika The Blues tampil di salah satu dari kedua kompetisi tersebut.

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 12.30 TOT

Temukan paket langganan DAZN yang sesuai Piala FA, Community Shield, dan lainnya secara langsung

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Hak siar Liga Champions terbagi di antara beberapa penyedia. Sebagian besar pertandingan Chelsea dapat kalian saksikan secara langsung di DAZN. Selain itu, Amazon Prime Video menayangkan satu pertandingan pilihan teratas setiap Selasa secara eksklusif. Bergantung pada jadwal, laga tersebut bisa saja melibatkan Chelsea atau klub Inggris lainnya.

Mulai 2027/28, siaran Liga Champions akan mengalami sejumlah perubahan. Paramount+ akan masuk sebagai penyedia baru dan menayangkan sebagian besar pertandingan. Seluruh detail pembagian hak siar yang baru tersedia di sini. Jadi, pastikan kalian mencatat Paramount+ sebagai pilihan mulai 2027/28.

Jika Chelsea mencapai final Liga Champions, pertandingan puncak itu seperti biasa juga akan tayang di TV gratis. Di Jerman, ZDF menjadi penyiar tetap untuk final tersebut.

Coba Amazon Prime Video Pertandingan teratas Liga Champions pada Selasa secara eksklusif

FC Chelsea, informasi siaran sekilas: Laporan langsung SPOX

SPOX menyajikan laporan langsung untuk sejumlah pertandingan pilihan The Blues di kompetisi domestik dan internasional. Kalian dapat menemukan laporan langsungnya di sini sesaat sebelum sepak mula.

Siaran FC Chelsea: Profil klub