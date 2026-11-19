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Jimmy Floyd Hasselbaink mendesak Chelsea menghentikan upaya merekrut gelandang Bournemouth, Alex Scott, dan membidik Martin Zubimendi, pemain Arsenal yang tersisih, pada Januari. Mantan penyerang itu menilai Xabi Alonso membutuhkan pemain berpengalaman yang terbiasa meraih gelar dan memiliki reputasi kelas dunia untuk segera memperkuat lini tengahnya.

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Chelsea butuh tambahan pemain tengah di Stamford Bridge

Chelsea didesak meninjau ulang strategi transfer Januari mereka dan membidik Zubimendi, bukan talenta Bournemouth, Scott. Hasselbaink menilai klub membutuhkan pemain berpengalaman yang bisa langsung membantu, bukan satu lagi talenta muda. Chelsea mengeluarkan banyak uang pada bursa transfer musim panas, tetapi masih kekurangan pemain di lini tengah setelah kepergian Enzo Fernandez dan Andrey Santos .

Saat ini, Alonso sangat bergantung pada Moises Caicedo, meski Romeo Lavia baru-baru ini kembali pulih sepenuhnya. Chelsea berusaha merekrut Scott pada musim panas dan bisa kembali mengejarnya mengingat situasi kontraknya yang belum pasti di Bournemouth. Namun, Arsenal dan Liverpool juga memantau pemain berusia 23 tahun yang sangat dihargai itu.

Hasselbaink menginginkan gelandang berpengalaman yang terbiasa meraih gelar

Hasselbaink mengakui potensi Scott, tetapi merasa Alonso sangat membutuhkan pemain bintang yang siap langsung berkontribusi. Ia menunjuk Zubimendi sebagai kandidat ideal untuk segera meningkatkan kualitas skuad Chelsea.

"Saya lebih memilih seseorang yang sedikit lebih berpengalaman karena kami memiliki begitu banyak pemain muda dalam skuad," kata Hasselbaink kepada Canada Sports Betting. "Menurut saya, Xabi Alonso membutuhkan seseorang yang lebih berpengalaman dan juga pemain internasional papan atas. Mereka membutuhkan pemain yang bisa masuk ke ruang ganti di Cobham dan membuat pemain lain berpikir, 'Wow! Kami benar-benar serius di sini'.

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"Chelsea harus merekrut pemain yang sudah terbukti mampu meraih gelar karena Chelsea harus kembali memenangi trofi-trofi besar. Satu-satunya cara untuk mempercepatnya adalah dengan mendatangkan pemain yang sudah mapan."

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Zubimendi kesulitan mendapat menit bermain di Arsenal

Zubimendi belum sekali pun menjadi starter dalam pertandingan Liga Primer Inggris bersama Arsenal musim ini. Pemain internasional Spanyol itu menghadapi persaingan ketat setelah kedatangan Bruno Guimaraes dari Newcastle.

"Jika mereka bisa mendatangkan Martin Zubimendi dari Arsenal, mereka harus melakukannya pada Januari," tambah Hasselbaink. "Saat ini dia tidak bermain di Arsenal, tetapi dia akan membuat Chelsea lebih kuat. Dia juara Eropa dan dunia, juga pernah meraih gelar liga. Kelas dan ketenangannya begitu menonjol, dan Alonso mengenalnya dari masa di Real Sociedad. Rekrut dia sekarang."

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Alonso harus mempertimbangkan pilihannya pada Januari

Atletico Madrid telah menyatakan ketertarikan kepada Zubimendi menjelang bursa transfer mendatang. Namun, mantan pemain Real Sociedad itu saat ini bertekad bertahan dan memperjuangkan tempatnya di Arsenal.

Chelsea kini harus memutuskan apakah akan menjajaki peluang dengan mengajukan tawaran resmi atau terus mengejar pemain yang lebih muda seperti Scott. Alonso perlu menyeimbangkan proyek jangka panjangnya dengan tuntutan untuk segera meraih hasil.