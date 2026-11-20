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Chelsea dijatuhi denda besar dan diwajibkan menjalankan strategi perbaikan perilaku menyusul tindakan diskriminatif para suporternya yang bertandang. Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) mengambil tindakan setelah menyelidiki insiden yang terjadi dalam kiprah klub di kompetisi piala domestik awal tahun ini.

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Denda besar untuk Chelsea

Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) memerintahkan Chelsea membayar denda £150.000 setelah penyelidikan disipliner atas nyanyian anti-Katolik dan anti-Irlandia. Insiden itu terjadi saat Chelsea menang di kandang Charlton Athletic pada putaran ketiga Piala FA pada Januari. Sebagian suporter Chelsea yang bertandang terbukti menggunakan bahasa diskriminatif.

"Chelsea FC gagal memastikan penonton dan/atau suporternya (serta siapa pun yang mengaku sebagai suporter atau pengikutnya) tidak berperilaku tidak pantas, menyinggung, melecehkan, atau menghina dengan merujuk secara tersurat maupun tersirat pada agama atau keyakinan," demikian bunyi pernyataan resmi dari FA.

Jumlah suporter yang terlibat menjadi faktor utama

Chelsea mengakui pelanggaran yang terjadi saat kemenangan 5-1 tersebut. Perjalanan mereka kemudian membawa Chelsea ke final Piala FA sebelum kalah tipis 1-0 dari Manchester City. Namun, klub berupaya mengajukan banding atas besarnya denda.

Menurut temuan FA, nyanyian diskriminatif itu berlangsung sekitar satu menit dan tidak terulang sepanjang pertandingan. Meski demikian, komisi tersebut mencatat bahwa "faktor pemberat yang signifikan" adalah banyaknya suporter yang turut melakukan pelecehan sektarian, sehingga otoritas sepak bola perlu memberikan respons tegas.

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Petinggi Chelsea menanggapi putusan

Klub segera menanggapi kabar sanksi tersebut dengan menyampaikan sikap tegas mengenai perilaku suporter. Perkembangan ini terjadi tak lama setelah FA sendiri didenda UEFA akibat nyanyian diskriminatif serupa dari suporter Inggris yang bertandang saat kemenangan Inggris di Spanyol dalam laga UEFA Nations League pada Minggu.

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"Kami mengecam perilaku ini tanpa ragu," kata klub dalam tanggapannya. "Pelecehan sektarian, yakni nyanyian yang menciptakan perpecahan dengan menyasar kelompok agama atau politik tertentu, serta bahasa diskriminatif dalam bentuk apa pun tidak memiliki tempat di klub sepak bola kami. Chelsea menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap perilaku diskriminatif dalam bentuk apa pun."

Kebijakan tanpa toleransi tetap berlaku

Menjelang kembali berlaga di kompetisi domestik setelah jeda internasional terbaru dengan menjamu Leeds United pada Sabtu, Chelsea menegaskan kembali komitmen untuk mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab atas nyanyian tersebut.

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Pernyataan klub ditutup dengan penegasan niat untuk bekerja sama dalam menjalankan rencana aksi baru: "Kami akan selalu mengambil langkah untuk mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab dan mengambil tindakan yang tepat jika diperlukan."