Chelsea resmi memperkuat diri dengan mendatangkan Valentín Barco. Pemain Argentina itu didatangkan dari RC Strasbourg, yang sama seperti klub raksasa London tersebut berada di bawah kepemilikan BlueCo dan pemilik Todd Boehly. Barco menandatangani kontrak hingga pertengahan 2033 di Stamford Bridge.

Barco yang masih baru berusia 22 tahun memulai kariernya di negara asalnya bersama Boca Juniors, tempat ia menjalani debut profesional pada usia 16 tahun. Pada 2024, ia pindah ke Brighton & Hove Albion dengan nilai transfer sedikit di bawah 10 juta euro.

Barco rupanya belum siap untuk Premier League dan kemudian dipinjamkan secara beruntun ke Sevilla dan Strasbourg. Klub terakhir lantas merekrutnya secara permanen pada 2025 dengan biaya 10 juta euro.

Gelandang tengah itu, yang juga bisa bermain di sisi kiri, menjalani musim yang kuat di Prancis dan membukukan tiga gol serta sembilan assist.

Chelsea pun diyakinkan dan mengirimkan dana senilai hampir 40 juta euro ke Strasbourg, yang sebelumnya pada musim panas ini juga melihat kapten Emmanuel Emegha pindah, dengan nilai 25 juta euro, ke The Blues.

Barco kini juga sudah bisa disebut sebagai pemain dengan lima caps bersama tim nasional Argentina. Pemain berkaki kiri itu juga masuk dalam skuad Piala Dunia asuhan pelatih Lionel Scaloni pada musim panas ini, meski ia hanya mendapatkan menit bermain pada laga fase grup terakhir, melawan Yordania, yakni 19 menit.

Termasuk Barco, Chelsea pada musim panas ini sudah menghabiskan hampir 400 juta euro untuk pemain-pemain baru. Sebagian terbesar dari jumlah itu dikeluarkan untuk Morgan Rogers (138 juta), meski Maxence Lacroix (61), Marco Palestra (57), dan Geovany Quenda (50) juga tidak murah.