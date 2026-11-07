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Brentford menegaskan tidak akan mengizinkan rekrutan pemecah rekor mereka, El Hadji Malick Diouf, hengkang pada pertengahan musim setelah ia kembali dikaitkan dengan dua rival di Liga Primer, Chelsea dan Liverpool. Brentford baru merekrut pemain timnas Senegal berusia 21 tahun itu dari West Ham United pada akhir Agustus dengan biaya yang bisa mencapai £40 juta. Para petinggi klub di Gtech Community Stadium menganggapnya tidak akan dilepas pada musim dingin ini.

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Brentford menolak pendekatan pada bursa transfer musim dingin

Menurut TEAMtalk, petinggi Brentford bahkan tidak mempertimbangkan kepergian sang bek kiri pada Januari dan akan meminta tawaran besar sebelum membuka negosiasi di masa depan. Sang bek terikat kontrak lima tahun hingga 2031, dengan opsi perpanjangan 12 bulan bagi klub, dan dipandang sebagai aset penting untuk jangka panjang di bawah pelatih kepala Keith Andrews. Karena itu, Brentford berada dalam posisi kuat untuk menolak klub-klub lain yang berminat.

Proses bertahap menjelaskan minimnya menit bermain

Spekulasi mengenai masa depan Diouf dalam waktu dekat meningkat setelah ia baru sekali tampil sebagai starter dan empat kali masuk sebagai pemain pengganti di Premier League musim ini, akibat konsistensi penampilan Keane Lewis-Potter. Namun, sumber internal klub menegaskan bahwa staf pelatih sejak awal berencana memasukkan pemain muda itu ke dalam tim secara bertahap, bukan langsung menjadikannya starter reguler.

Andrews sebelumnya menyoroti usia muda dan potensi besar sang bek untuk berkembang sebagai alasan utama mengapa Brentford memecahkan rekor transfer klub untuk merekrutnya. Alih-alih melepasnya demi keuntungan finansial, klub asal London barat itu memandang Diouf sebagai bagian penting dari skuad saat mereka berupaya merebut tiket ke kompetisi Eropa.

Ketertarikan sejak musim panas memicu rumor baru

Laporan pada awal pekan ini menyebut Chelsea dan Liverpool baru-baru ini menghubungi perwakilan sang bek sayap untuk menjajaki kemungkinan transfer. Namun, sumber TEAMtalk meredam klaim tersebut dengan menjelaskan bahwa ketertarikan kedua klub sebenarnya sudah ada sejak musim panas lalu.

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Kedua klub besar Premier League itu terkesan dengan penampilan Diouf untuk Senegal di Piala Dunia serta pengalamannya bermain di kasta tertinggi bersama West Ham musim lalu, ketika ia mencatatkan lima assist. Meski pernah memantau Diouf, kedua klub diyakini tidak berencana mengajukan tawaran resmi ketika bursa transfer kembali dibuka pada Tahun Baru.

Bek sayap tetap fokus mengembangkan diri

Dengan sisa kontrak lebih dari empat tahun, semua pihak di Gtech Community Stadium memperkirakan Diouf akan tetap berada di London barat setelah bursa transfer Januari berakhir. Sang bek muda kini akan fokus bersaing dengan Lewis-Potter untuk mendapatkan menit bermain reguler sebagai starter di bawah Andrews pada paruh kedua musim Premier League. Adaptasi secara bertahap di lapangan latihan akan menjadi kunci dalam upayanya membuktikan bahwa harga transfernya, yang memecahkan rekor klub, sepadan.