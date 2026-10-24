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Chelsea dan Liverpool, dua rival di Liga Primer, memimpin perburuan untuk merekrut bek kanan Benfica yang dinilai sangat berbakat, Daniel Banjaqui, setelah ia melesat melalui jenjang akademi klub Portugal tersebut. Bek berusia 18 tahun itu bisa didatangkan dengan biaya awal sekitar £30 juta, sementara klub-klub elite di seluruh Eropa memantau perkembangannya.

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Klub-klub besar Inggris pantau talenta muda Lisbon

Menurut TEAMtalk, Chelsea dan Liverpool termasuk klub yang paling aktif memantau pemain asal Lisbon kelahiran 2008 itu setelah penampilannya menonjol selama 12 bulan terakhir. Selain mencatatkan beberapa penampilan bersama tim utama Benfica, pemain remaja tersebut membantu Portugal menjuarai Kejuaraan Eropa U-17 UEFA dan Piala Dunia U-17 FIFA. Para pemandu bakat memandangnya sebagai bek sayap modern yang atletis, mampu memadukan ketangguhan bertahan dengan kontribusi dalam serangan.

Para rival di Liga Primer ikut berburu

Para petinggi Chelsea meningkatkan upaya untuk merekrutnya karena masih adanya kekhawatiran soal kebugaran kapten klub Reece James serta strategi yang lebih luas untuk mendatangkan talenta muda elite. Pelatih kepala Liverpool Andoni Iraola juga sangat mengagumi bek sayap tersebut.

Namun, laporan itu menyebut kedua klub menghadapi persaingan ketat dari sesama klub Inggris. Arsenal, Manchester United, Newcastle United, Tottenham Hotspur dan Brighton juga memantau perkembangannya secara saksama.

Ketertarikan terhadap pemain muda itu meluas jauh melampaui Liga Primer Inggris. Media tersebut menambahkan bahwa klub Bundesliga Borussia Dortmund dan RB Leipzig memantau situasinya, begitu pula tiga klub Serie A, Juventus, Inter Milan dan AS Roma. Di Spanyol, Barcelona, Atletico Madrid dan Real Sociedad juga disebut berminat.

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Perpanjangan kontrak perkuat posisi Benfica

Meski jumlah peminatnya di berbagai penjuru Eropa terus bertambah, Benfica tetap berada dalam posisi tawar yang kuat setelah mengikat pemain timnas junior itu dengan kontrak baru berdurasi panjang pada awal tahun ini. Kontrak tersebut berlaku hingga 2031 dan memuat klausul pelepasan senilai hampir £45 juta.

Meski demikian, media itu mengklaim bahwa Benfica bisa tergoda untuk membuka pembicaraan dengan nilai awal yang lebih rendah, antara €35 juta dan €40 juta (£30 juta hingga £33 juta). Namun, para petinggi klub asal Lisbon itu lebih memilih mempertahankan sang bek agar ia dapat terus berkembang di bawah pelatih kepala Marco Silva.

Pemantauan mendahului pendekatan resmi

Belum ada negosiasi resmi. Klub-klub yang berminat saat ini masih membatasi aktivitas mereka pada pemantauan dan pengumpulan informasi. Karena Banjaqui terikat kontrak jangka panjang dan menit bermainnya di tim utama masih terbatas, merekrutnya tidak akan mudah. Karena itu, laporan yang sama menegaskan bahwa persaingan untuk mendapatkan salah satu talenta bek paling menjanjikan di Eropa ini masih berada pada tahap awal menjelang bursa transfer mendatang.