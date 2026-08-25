Chelsea Buka Pintu Negosiasi untuk Rekrutan Pertahanan Baru

Laporan media di Italia menyebutkan bahwa klub Chelsea telah memulai pembicaraan awal untuk merekrut bek Atalanta, Honest Ahanor, sebelum berakhirnya periode transfer musim panas saat ini.

Ahanor, yang berusia 18 tahun, meninggalkan klub masa kecilnya, Genoa, untuk bergabung dengan Atalanta dalam kesepakatan senilai 16 juta euro (13,7 juta pound sterling) musim panas lalu, dan tampil dalam 35 pertandingan di seluruh ajang bersama tim barunya pada musim lalu.

Selama periode tersebut, Ahanor mengukuhkan dirinya sebagai salah satu talenta muda paling bersinar di Serie A, di mana remaja ini memainkan peran kunci dalam membantu Atalanta menempati peringkat kedelapan.

Meski demikian, spekulasi semakin meningkat bahwa Ahanor mungkin akan segera meninggalkan Bergamo, karena klub-klub dari seluruh penjuru Eropa memantau penampilannya dari dekat.

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Surat kabar Inggris "Metro" mengutip dari "La Gazzetta dello Sport" Italia menyebutkan bahwa klub Atalanta telah menolak dua tawaran dari dua tim yang tidak diungkapkan namanya untuk mendapatkan Ahanor, dan Chelsea adalah tim terbaru yang mengintensifkan minatnya terhadap pemain Italia tersebut.

Chelsea diklaim tengah melakukan pembicaraan dengan Atalanta maupun perwakilan Ahanor dengan tujuan mencapai kesepakatan sebelum tenggat waktu transfer musim panas pada 1 September mendatang.

Meskipun ia terutama digunakan sebagai bek di sisi kiri dalam lini pertahanan tiga bek, Ahanor juga dapat bermain sebagai bek kiri, di lini tengah, dan sebagai sayap.

Pemain kelahiran Aversa ini terkenal dengan kecepatan dan kebugaran fisiknya, dan sebelumnya sudah pernah membela timnas Italia sebanyak dua kali.

Kontrak Ahanor saat ini bersama Atalanta, yang ia tandatangani ketika tiba di Bergamo, berlaku hingga Juni 2028.







