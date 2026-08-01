Klub Chelsea berencana memberi hadiah kepada penyerangnya, Joao Pedro, berupa kontrak baru, setelah pemain berusia 24 tahun itu bergabung dengan skuad Chelsea dari Brighton pada musim panas lalu melalui transfer yang nilainya melampaui 50 juta pound sterling, di mana ia menandatangani kontrak berdurasi tujuh tahun hingga tahun 2032.

Menurut surat kabar Inggris "The Athletic", sumber-sumber terpercaya menjelaskan bahwa pemain internasional Brasil itu akan memperoleh hadiah berupa perbaikan syarat kontraknya saat ini.

"The Athletic" pada bulan Juni melaporkan bahwa Joao Pedro tampil sebagai pemain yang diminati Barcelona, sementara Chelsea menyadari ketertarikan klub-klub lain, sehingga membuat mereka menempatkan pemain tersebut dalam daftar pemain yang mereka anggap tidak dijual pada musim panas ini.

Joao Pedro bukanlah satu-satunya pemain di skuad Chelsea yang diperkirakan akan memperoleh kesepakatan baru dalam pekan-pekan mendatang.

Joao Pedro mencetak 23 gol dan memberikan sembilan assist dalam 53 pertandingan yang ia jalani selama musim pertamanya bersama Chelsea, sehingga membuktikan dirinya sebagai pilihan utama di lini serang tim, dan ia juga terpilih sebagai pemain terbaik musim ini di Chelsea versi "The Athletic".

Pemain itu menggambarkan musim terakhirnya sebagai salah satu musim terbaik dalam kariernya sepak bolanya dalam sebuah wawancara yang ia lakukan dengan klub pada bulan April, di mana ia berkata: "Saya sangat bahagia. Saya rasa ini adalah salah satu musim terbaik dalam hidup saya. Saya rasa ekspektasi yang diharapkan dari saya sangat tinggi, jadi saya selalu berusaha menjaga mentalitas saya tetap maju untuk membantu rekan-rekan setim saya."

Penyerang itu juga bermain dalam 8 pertandingan bersama timnas Brasil, tetapi ia dicoret dari daftar pelatih Carlo Ancelotti untuk berpartisipasi dalam turnamen Piala Dunia 2026.

Joao Pedro mencetak trigol dalam kurun sembilan menit saat Chelsea menang dalam laga pemanasannya dengan skor enam gol berbanding empat atas tim Western Sydney Wanderers pada 28 Juli.