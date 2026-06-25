Chávez dari AZ menikmati momen luar biasa pada malam perayaan untuk Meksiko; Ceko pulang ke rumah

Meksiko juga berhasil memenangkan pertandingan grup ketiganya di Piala Dunia pada hari Kamis. Negara tuan rumah bersama turnamen ini sebenarnya sudah lolos ke babak berikutnya, namun tetap memanjakan para penggemarnya di Kota Meksiko dengan kemenangan 3-0 atas Republik Ceko. Mateo Chávez dari AZ membuka skor dan dengan demikian mencapai puncak kariernya yang gemilang. Meksiko akan menghadapi tim peringkat ketiga dari grup lain; Republik Ceko telah tersingkir.

Peluang besar pertama dalam pertandingan ini dimiliki oleh tim Ceko. Denis Visinský menerima umpan di dalam kotak penalti dan melepaskan tendangan yang bagus, yang meleset hanya beberapa desimeter dari tiang gawang Meksiko. Di sisi lain, Meksiko tidak cukup tajam untuk menyelesaikan serangan balik yang menjanjikan.

Itulah juga momen-momen paling menonjol di babak pertama. Meksiko, yang sudah lolos, tampaknya tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu menjelang babak berikutnya, sementara kurangnya kreativitas di pihak Ceko terlihat sangat jelas saat bola berada di wilayah Meksiko.

Republik Ceko harus menang untuk mempertahankan peluang lolos ke babak berikutnya, tetapi justru Meksiko yang paling gencar mencari gol pembuka di awal babak kedua. Peluang-peluang besar yang sesungguhnya tak kunjung datang, sehingga tim Republik Ceko masih bisa berharap.

Harapan itu hancur berkeping-keping ketika Meksiko akhirnya unggul setelah hampir satu jam pertandingan. Luis Romo menggocek tiga pemain Ceko dan pada saat yang tepat mengoper bola kepada Chávez dari AZ, yang mendekati Matej Kovár dan mengalahkan kiper PSV itu dengan menendang bola ke sudut jauh menggunakan bagian dalam kaki: 0-1.

Tak lama setelah gol pembuka, Ceko menerima pukulan telak. Mantan pemain Ajax, Jorge Sánchez, dibiarkan berlari bebas dan, saat sudah terjatuh, bola secara tak sengaja memantul ke arahnya setelah ditendang oleh Tomás Holes. Quiñones memanfaatkan peluang tersebut dengan optimal dan dengan mudah menyarangkan bola yang tergeletak di gawang: 0-2.

Sepuluh lima menit menjelang akhir pertandingan, kiper cadangan Guillermo Ochoa pun diturunkan. Kiper berusia empat puluh tahun itu pun mencatatkan penampilan keenamnya di Piala Dunia, sebuah rekor yang disamakan dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Ochoa, yang akan pensiun setelah Piala Dunia ini, mendapat tepuk tangan meriah.

Ochoa menjadi kunci gol ketiga (3-0) berkat umpan terobosan yang indah. Setelah umpannya sampai, serangan berlangsung cepat dan Kovár awalnya masih bisa menyelamatkan gawang, tetapi pada bola pantul dari Álvaro Fidalgo, kiper PSV itu tak berdaya.