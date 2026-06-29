Charlie Hebdo memuat kartun 'menjijikkan' tentang Deschamps setelah kematian ibunya

Telah terjadi kegemparan di Prancis terkait sebuah kartun yang dipublikasikan oleh majalah Charlie Hebdo. Kartun tersebut menampilkan gambar pelatih tim nasional Didier Deschamps bersama guci abu ibunya yang baru saja meninggal dunia.

Ginette Deschamps meninggal dunia pada Selasa pekan lalu. Pelatih timnas Prancis tersebut kemudian memutuskan untuk kembali ke Prancis guna menghadiri pemakaman. Akibatnya, ia absen dalam pertandingan terakhir fase grup melawan Norwegia, yang dimenangkan Prancis dengan skor 1-4.

Beberapa jam setelah ibunda Deschamps meninggal, Charlie Hebdo menerbitkan sebuah kartun. Dalam kartun tersebut terlihat sang pelatih kepala mengangkat guci abu tersebut, dengan teks pendamping yang berbunyi 'Didier Deschamps membawa piala pulang'.

Manajer tim timnas Prancis, Bachir Nehar, bereaksi keras melalui media sosial terhadap kartun yang menjadi perbincangan luas tersebut. “Saya akan selalu membela kebebasan berekspresi. Namun, sampul majalah Charlie Hebdo itu benar-benar menjijikkan dan kejam tanpa alasan. Kita boleh menertawakan apa saja, tetapi setiap orang juga bebas menganggap sebuah lelucon tidak pantas. Ini benar-benar memalukan.”

Anggota Parlemen Antoine Léaument juga kecewa dengan kurangnya rasa hormat dari majalah Prancis tersebut. “Seseorang harus tidak punya perasaan sama sekali untuk bisa menertawakan penderitaan orang lain. Deschamps bukan sekadar tokoh publik, tetapi terutama seorang anak yang sedang berduka. Apakah sedikit rasa hormat benar-benar terlalu berlebihan?”

Deschamps kini telah kembali ke Prancis untuk mempersiapkan diri menghadapi Swedia di babak 16 besar Piala Dunia. Tim yang menjadi runner-up pada 2022 ini akan bertanding pada hari Selasa di East Rutherford untuk memperebutkan tempat di babak perempat final.