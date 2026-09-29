Komentator olahraga Tunisia, Issam Chaouali, meledak dalam kemarahan setelah timnas negaranya bermain imbang 2-2 melawan Botswana, di Stadion Hammadi Agrebi di Rades, dalam laga kedua babak kualifikasi Piala Afrika 2027.

Tunisia untuk sementara tetap memuncaki Grup 8 dengan raihan dua poin, sebelum berlangsungnya laga Libya melawan Uganda besok, Selasa.

Ini adalah hasil imbang kedua bagi timnas Tunisia setelah melawan Uganda (1-1), sehingga pencarian kemenangan pertama di bawah kepemimpinan direktur teknik baru, Moine Chaabani, masih berlanjut.

Dengan penuh penyesalan, Chaouali berkata saat mengomentari pertandingan melalui jaringan beIN Sports, pada menit-menit terakhir: "Para pemain ini tidak bisa dibandingkan dengan sosok seperti Mehdi Nafti, Nabil Taider, Adel Chedli, dan Chaouki Ben Saada... Hentikanlah permainan sia-sia dengan sejarah sepak bola Tunisia."

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Ia menambahkan: "Saya bukan ahli, tetapi setelah semua kegagalan ini, sekalipun kita menang hari ini, sebagian besar tim harus dilepas dan memilih nama-nama lain, kemudian kita bersabar dan berkorban. Pada akhirnya, jawabannya sudah jelas dari judulnya, keadaan tidak akan membaik," seraya mengibaratkan kondisi saat ini bagaikan "dosis oksigen ringan, yang akan diikuti oleh krisis pernapasan besar," sambil menegaskan: "Harus ada solusi mendasar, bukan sekadar penenang."

Ia melanjutkan dengan mengkritik motivasi sebagian pemain untuk bergabung dengan timnas: "Sekarang sebagian besar pemain yang bergabung dengan timnas hanya mencari tambahan gelar pemain internasional ke dalam riwayat hidup mereka, agar memperkuat peluang profesional mereka."

Chaouali menilai bahwa level timnas membuka pintu bagi pemain mana pun untuk bergabung ke dalam skuad, dengan mengatakan: "Setiap orang Tunisia yang melihat semangat dan penampilan lemah ini merasa bahwa ia juga bisa bergabung dengan timnas Tunisia," terlebih Botswana menempati peringkat ke-150 dunia.

Setelah peluit akhir pertandingan ditiup, Chaouali melanjutkan kritiknya, dengan mengatakan: "Laga di Rades berakhir dengan kekecewaan besar. Demi Tuhan, sekalipun ditambah satu jam lagi kita tidak akan mencetak gol. Setelah dua poin, timnas Tunisia terus mengalami kejatuhan bebas dalam sepak bola Afrika, dan langkahnya menuju Piala Afrika menjadi lebih terancam dari sebelumnya."

Ia menutup: "Terakhir saya katakan, kekecewaan besar, tetapi inilah batas kemampuannya, namun perbaikan-perbaikan diperlukan," sambil menegaskan bahwa melanjutkan pendekatan seperti ini tidak akan berguna.

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