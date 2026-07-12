Chaka menyampaikan pesan tegas: Seandainya kami bermain 11 lawan 11, sejarah melawan Argentina pasti akan berbeda!

Granit Xhaka, kapten tim nasional Swiss, menegaskan bahwa kartu merah yang diterima Breel Embolo menjadi titik balik dalam laga melawan Argentina, yang berakhir dengan kekalahan Swiss 1-3 di perempat final Piala Dunia 2026.

Pertandingan tersebut menyuguhkan momen menegangkan pada menit ke-69 ketika wasit awalnya mengeluarkan kartu kuning kepada pemain Argentina, Leandro Paredes, setelah terjadi kontak dengan Embolo, sebelum teknologi video (VAR) turun tangan dan meminta tinjauan ulang atas insiden tersebut.

Setelah meninjau tayangan ulang, wasit mencabut peringatan yang ditujukan kepada Paredes dan memutuskan untuk memberikan kartu kuning kepada Embolo atas tuduhan akting. Ini menjadi kartu kuning kedua bagi penyerang Swiss tersebut setelah ia menerima peringatan pertama pada babak pertama, sehingga ia harus meninggalkan lapangan karena diusir pada menit ke-72 saat skor masih imbang 1-1.

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Chaka mengatakan dalam pernyataannya kepada media: “Saya rasa kartu merah itu benar-benar mengubah jalannya pertandingan kami, dan mengubah rencana permainan yang telah kami susun sejak awal, yang sebenarnya sangat positif.”

Dia menambahkan: “Sangat menyakitkan kalah dalam pertandingan karena satu keputusan wasit, tapi pada akhirnya itu adalah keputusannya.”

Kapten Swiss itu melanjutkan: “Sulit menerima hal ini sekarang setelah pertandingan berakhir, karena ruang ganti benar-benar sunyi, dan saya merasa kecewa.”

Dia menambahkan: “Namun, merasa kecewa setelah pertandingan melawan tim seperti Argentina, hal ini justru menunjukkan mentalitas yang kuat yang dimiliki tim ini.”

Dia melanjutkan, “Aturan adalah aturan dan kita tidak bisa mengubahnya, tetapi menurut pendapat pribadi saya, keputusan ini merusak keseruan pertandingan.”

Dia menambahkan: “Saya tidak tahu apa yang bisa dilakukan pemain secara berbeda, tetapi tolong jangan hilangkan keseruan bermain.”

Chaka mengakhiri pernyataannya dengan mengatakan: “Saya rasa kami bermain sangat baik dalam pertandingan ini, dan seperti yang saya katakan, jika pertandingannya 11 lawan 11, kami pasti mampu mengimbangi mereka, tetapi sungguh sulit menemukan kata-kata yang tepat sekarang setelah kekalahan ini.”

Dengan kemenangan ini, tim nasional Argentina lolos ke semifinal Piala Dunia 2026, sementara Swiss tersingkir dari turnamen setelah pertandingan yang penuh ketegangan dan kontroversi wasit.