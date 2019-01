Cetak Gol Perdana Di 2019, Motivasi Ezra Walian Meningkat

Ezra berhasil mencetak gol perdananya pada tahun 2019 saat RKC Waalwijk menaklukkan VV Katwijk dalam laga uji coba.

Pemain naturalisasi Indonesia, Ezra Walian, secara perlahan mulai menunjukkan ketajamannya bersama RKC Waalwijk. Teranyar, pemain yang masuk daftar panggil tim nasional (timnas) Indonesia U-22 tersebut berhasil mencetak gol perdananya pada tahun 2019.

Torehan gol tersebut berhasil dilesakkannya saat RKC Waalwijk beruji coba dengan VV Katwijk ( di Stadion Mandemakers, 5 Januari lalu. Dalam laga tersebut, Katwijk yang berkompetisi di Tweede Divisie (kompetisi kasta ketiga Liga Belanda) sudah kebobolan dari Waalwijk, ketika pertandingan baru berjalan tiga menit.

Gol tersebut dilesakkan Dylan Seys. Skor 1-0, bertahan hingga babak pertama berakhir. Pada babak kedua, Waalwijk yang dilatih Fred Grim tidak mengendurkan serangan mereka.

Sylla Sow menambah keunggulan pada menit ke-69. Dilanjutkan gol yang berhasil dilesakkan Ezra pada menit ke-88, yang membuat pertandingan ini berkesudahan dengan skor 3-0 untuk keunggulan Waalwijk.

Tak ayal, gol tersebut semakin meningkatkan motivasi pemain berusia 21 tahun tersebut. "First game of 2019, first goal! Hunger for more! (pertandingan pertama di 2019, gol pertama! Lapar untuk mencetak lebih banyak!)," tulis Ezra, dalam unggahan instagram pribadinya, Selasa (8/1).

Ezra saat ini kedatangannya masih ditunggu untuk mengikuti pemusatan latihan timnas U-22. Dia menjadi salah satu dari lima pemain yang belum hadir. Empat pemain lainnya yang belum mengikuti latihan bersama Garuda Muda adalah Egy Maulana Vikri, Saddil Ramdani, Osvaldo Haay, dan Firza Andika.

Di sisi lain, Waalwijk sendiri akan kembali berlaga di Eerste Divisie (kompetisi kasta kedua Liga Belanda), 13 Januari nanti. Pada laga yang digelar di Stadion Heesen Yachts itu, mereka akan menghadapi FC Oss.

