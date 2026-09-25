George Ilenikhena, penyerang klub Al Ittihad, melanjutkan kilaunya pada musim ini 2026-2027, tetapi kali ini bersama timnas Nigeria.

Ilenikhena tampil untuk pertama kalinya bersama timnas Nigeria, dalam pemanggilan resmi pertamanya, dan itu sebagai pemain inti, saat menang atas Madagaskar dengan skor 2-1, pada hari Jumat ini, di babak pertama kualifikasi Piala Afrika 2027.

Penyerang Al Ittihad itu benar-benar mencuri perhatian, setelah mencetak gol pertama "Elang Hijau", pada menit pertama masa injury time babak pertama, lewat tembakan kaki kiri dari tepi kotak penalti.

Gol tersebut menegaskan penampilan gemilang yang dijalani pemain berusia 20 tahun ini sejak awal musim bersama klub Al Ittihad, di mana ia bermain dalam 9 pertandingan, dan berhasil mencetak 6 gol serta memberikan dua assist.

Hal itu terjadi meskipun Ilenikhena sempat nyaris meninggalkan "Sang Harimau" sebelum awal musim ini, di mana beberapa klub Eropa berusaha mendapatkan jasanya selama periode transfer musim panas lalu.

Perlu diketahui bahwa Ilenikhena telah bermain bersama Al Ittihad dalam 15 pertandingan, sejak kedatangannya ke Jeddah pada Januari lalu, dari klub Prancis Monaco, dan mencetak 6 gol serta menciptakan dua gol.