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Bayern Munich kekurangan pemain, terutama di lini serang, menjelang lawatan ke Hamburger SV pada pekan ke-11 Bundesliga. Pelatih Vincent Kompany memanggil dua pemain lagi dari akademi. Dengan demikian, pemain berusia 16 tahun berpeluang menjalani debut profesional yang sangat dinantikan banyak penggemar.

Seperti pertama kali dilaporkan kicker, pemain sayap Maycon Cardozo, 18 tahun, dan Bastian Assomo masuk skuad untuk menghadapi HSV untuk pertama kalinya musim ini. Cardozo, pemain Brasil yang tumbuh besar di Thailand, sudah tampil dua kali di Bundesliga untuk Bayern musim lalu sebagai pemain pertama dari World Squad klub yang melakukannya , sebelum absen sejak Agustus akibat cedera bahu. Sementara itu, Assomo belum pernah bermain untuk tim utama.

Bastian Friedrich Assomo, nama lengkap pemain berusia 16 tahun itu, dianggap sebagai talenta penyerang terbesar dari akademi Bayern dalam beberapa tahun terakhir. Pemain kelahiran Berlin dengan tinggi 1,90 meter itu pernah masuk skuad tim utama untuk pertandingan melawan 1. FSV Mainz 05 pada April lalu, tetapi tidak dimainkan. Dalam beberapa pekan terakhir, Assomo mencuri perhatian lewat banyak gol yang dicetaknya dalam waktu singkat dan membuat banyak penggemar serta pengamat berharap debut profesionalnya segera tiba.

Harapan itu meningkat setelah Harry Kane mengalami cedera ligamen sindesmosis, demikian pula penggantinya, Ismael Saibari, sementara Serge Gnabry mengalami cedera otot paha. Namun, pelatih Vincent Kompany tidak memainkan Assomo dalam beberapa pertandingan terakhir. Sebagai gantinya, ia memasukkan penyerang berusia 19 tahun Noah Codjo-Evora selama beberapa menit, baik saat bermain imbang 1-1 melawan 1. FC Köln maupun ketika kalah 1-2 di markas OSC Lille dalam Liga Champions.

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Codjo-Evora, yang baru-baru ini memperpanjang kontraknya bersama Bayern hingga 2030, mencetak lima gol dalam 20 pertandingan musim ini di berbagai kompetisi dan tim. Sementara itu, Assomo belakangan tampak mampu mencetak gol sesuka hati. Dalam enam pertandingan terakhir saja, pemain kelahiran Berlin itu mencetak 13 gol: Assomo mencetak dua gol dalam masing-masing dari dua laga terakhirnya bersama tim kedua Bayern di Regionalliga Bayern. Di antara kedua laga tersebut, ia mencetak delapan (!) gol dalam tiga pertandingan bersama tim nasional U-17. Pada Rabu, ia melanjutkan rentetan golnya dengan satu gol dan satu assist di Youth League.

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Pemanggilan ke skuad pertandingan ini terjadi sehari setelah situasi cedera Bayern semakin memburuk. Pada Jumat, Kompany lebih dulu mengumumkan bahwa Michael Olise juga akan melewatkan laga di markas HSV karena mengalami nyeri. Menjelang malam, kondisi kesehatan Jamal Musiala kembali mengalami kemunduran dan menimbulkan kegemparan di sekitar klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu. Robekan serat otot Musiala kembali terjadi. Cedera tersebut sebelumnya membuatnya absen selama delapan pekan sebelum ia kembali untuk dua penampilan singkat. Ini menjadi titik terendah yang menyedihkan dalam perjuangannya melawan cedera yang kini terasa tak berujung.

Menurut laporan media, Kompany menyarankan Musiala agar tidak bermain melawan Lille. Namun, sang pemain disebut bersikeras ingin tampil karena tekanan terbuka dari para petinggi Bayern. Presiden kehormatan Uli Hoeneß, CEO Jan-Christian Dreesen, dan terutama mantan CEO Karl-Heinz Rummenigge dalam beberapa pekan terakhir mempertanyakan apakah Musiala bisa kembali ke performa terbaiknya akibat disfungsi neurologis yang dialaminya. Mereka juga mengemukakan kemungkinan penyesuaian gaji. Rummenigge khususnya mendapat kritik karena pernyataannya dinilai sangat dingin dan penuh perhitungan.

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Talenta Bayern Munich Bastian Assomo: Kelebihan dan kekurangannya

Tentu saja, gol-gol itu tercipta di pertandingan level junior dan divisi keempat. Kini ia mungkin mendapat kesempatan menunjukkan apakah dirinya sudah siap untuk Bundesliga. Selama pramusim, Assomo sudah tampil mengesankan bersama tim utama dengan mencetak dua gol dalam empat laga persiapan. "Untuk pemain seusianya, dia sudah luar biasa," puji Tom Bischof saat itu.

Catatan gol Assomo berbicara sendiri. Meski demikian, para pelatihnya di akademi dan Kompany disebut masih melihat banyak hal yang bisa ia tingkatkan. Sentuhan pertamanya dan pemahaman taktisnya dinilai masih perlu diasah. Permainan udaranya juga disebut belum sempurna meski ia memiliki postur ideal setinggi 1,90 meter.

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Bayern Munich: Susunan pemain pilihan Vincent Kompany saat menghadapi HSV

Karena kekurangan pemain, Bayern Munich memasukkan bek kanan Sacha Boey, gelandang Sapoko Bara N'Diaye, dan penyerang Noah Codjo-Evora ke susunan pemain awal. Dengan demikian, Bayern bisa tampil dengan susunan berikut:

Urbig, Boey, Tah, Kim, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Karl, Bischof, Bara N'Diaye, Codjo-Evora