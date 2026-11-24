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Cesc Fabregas meredam ekspektasi menjelang laga Liga Champions Como melawan AEK Athens. Ia menegaskan timnya harus tetap membumi dan berpegang pada identitas taktis mereka. Kemenangan pada Selasa malam akan membawa klub Italia itu jauh lebih dekat ke tempat impian di babak gugur kompetisi elite Eropa.

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Menjaga ketenangan di panggung besar

Como berada di ambang pencapaian bersejarah saat bersiap menjamu AEK dalam laga krusial Liga Champions di Stadio Sinigaglia. Meski antusiasme terhadap kiprah Como di Eropa terus meningkat, Fabregas bertekad menjaga para pemainnya tetap membumi. Mantan gelandang Arsenal dan Chelsea itu berfokus pada proyek jangka panjang klub dan tidak ingin satu kompetisi mengalihkan perhatian dari perkembangan serta identitas permainan mereka secara keseluruhan. Fabregas menekankan bahwa timnya harus efektif memanfaatkan peluang untuk meraih hasil melawan lawan yang begitu kuat secara fisik dan dominan.

"Kami bukan favorit. Kami klub kecil dan sangat menyadari bahwa masih banyak yang bisa kami tingkatkan. Kami telah mendapatkan rasa hormat yang kami terima saat ini, tetapi kami harus terus berkembang dengan tenang dan mengendalikan emosi," kata Fabregas, seperti dikutip TUTTOmercatoWEB.

Fabregas utamakan identitas ketimbang hasil satu laga

Pelatih asal Spanyol itu memperingatkan skuadnya agar bersiap menghadapi ujian berat melawan tim tamu dari Yunani. Ia enggan meremehkan tim yang telah membuktikan kemampuannya bersaing dengan klub-klub elite Eropa. Menyoroti rekam jejak AEK yang mengesankan di kompetisi Eropa, ia mengatakan bahwa mereka memiliki kualitas untuk menyulitkan bahkan klub-klub terbesar di kompetisi ini. "AEK bahkan pernah menyulitkan tim seperti Real Madrid. Mereka tim yang kuat secara fisik, dominan, dan memiliki mentalitas tangguh. Kami harus sangat efektif," kata Fabregas.

Sang pelatih juga membandingkannya dengan pendekatan taktis Massimiliano Alvini, seraya menegaskan kembali bahwa timnya tidak akan meninggalkan prinsip permainan mereka, apa pun skornya. Ia menegaskan bahwa identitas lebih penting daripada segalanya dan satu hasil pertandingan tidak menentukan kualitas skuadnya. "Kami bukan tim buruk ketika kalah dan bukan tim fenomenal ketika menang. Akan ada pertandingan ketika kami harus menghadapi kesulitan, tetapi kami tidak akan mengubah cara bermain kami," tambahnya.

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Douvikas bersiap untuk pertemuan emosional

Tasos Douvikas menjadi ujung tombak klub Italia itu dan saat ini memuncaki daftar pencetak gol Liga Champions. Penyerang asal Yunani tersebut mengakui bahwa menghadapi klub dari tanah airnya akan menjadikan laga di Sinigaglia sebagai malam yang penuh emosi. Douvikas tampil gemilang musim ini, tetapi ia segera memberikan pujian kepada rekan-rekan setim dan staf pelatih atas keberhasilannya mencetak gol.

Pertandingan berikutnya COM Champions League 15.00 AEK Tonton

"Senang bisa menghadapi tim Yunani. Ini akan menjadi pertandingan yang istimewa dan sangat emosional. Mereka tim yang solid, berkualitas, dan sangat agresif. Dukungan para penggemar kami akan sangat penting bagi kami. Menjadi pencetak gol terbanyak adalah sesuatu yang istimewa, tetapi staf dan rekan-rekan setim saya juga berperan dalam pencapaian ini. Saya ingin terus berkembang sebagai pemain dan sebagai pribadi," ujar sang penyerang.

Fokus tetap pada skuad saat ini

Menjelang bursa transfer Januari, Fabregas ditanya apakah kesuksesan klub di Eropa dapat mendorong perekrutan pemain tambahan. Namun, sang pelatih segera menepis spekulasi itu dan menegaskan bahwa fokus harus sepenuhnya tertuju pada jadwal padat yang menanti. Ia menunjukkan bahwa masih ada tujuh pertandingan krusial sebelum jeda musim dingin dimulai, sehingga tidak ada ruang untuk terganggu oleh urusan perekrutan pemain. "Sekarang bukan waktunya membicarakan itu, masih ada tujuh pertandingan sebelum jeda," katanya.