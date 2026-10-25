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Cesc Fabregas memuji kematangan tim Como asuhannya yang terus meningkat setelah mereka berhasil melewati jadwal yang menguras tenaga dan meraih kemenangan 2-0 atas Sassuolo. Seusai kiprah bersejarah mereka di Eropa melawan Manchester United, klub Italia itu membuktikan bahwa mereka memiliki kedalaman skuad untuk bersaing di berbagai ajang.

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Rotasi jadi kunci bagi Fabregas

Como melanjutkan performa impresifnya pada Sabtu dengan meraih kemenangan ketiga berturut-turut lewat kemenangan meyakinkan 2-0 atas Sassuolo. Dua gol Tasos Douvikas cukup untuk mengamankan tiga poin, tetapi hal terpenting bagi Fabregas adalah kemampuan timnya menjaga tingkat energi tetap tinggi di tengah jadwal padat yang baru-baru ini mencakup laga bergengsi Liga Champions melawan Manchester United.

“Tergantung. Setiap kali sedikit berbeda. Hari ini tentu lebih terkait aspek fisik, pertandingan melawan Manchester United dan Fiorentina sebelumnya menguras energi kami,” jelas Fabregas, seperti dikutip TUTTOmercatoWEB. “Datang ke sini untuk bertanding... penting bagi kami untuk tiba dengan energi yang cukup. Dengan para pemain yang sudah menunggu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk mendapat kesempatan bermain. Tantangan sesungguhnya musim ini adalah pertandingan-pertandingan yang berdekatan. Jika Anda lihat, tim-tim terbesar kesulitan ketika melakukan begitu banyak perubahan.”

Mantan gelandang Arsenal dan Chelsea itu menekankan pentingnya para pemain yang jarang mendapat kesempatan untuk tampil baik saat dibutuhkan. “Sementara itu, tim lawan datang setelah delapan hari mempersiapkan pertandingan. Kemenangan memberi Anda kekuatan tambahan, dan lebih baik lagi bisa menang dengan cara seperti ini. Hari ini Kambwala bermain, Ricci juga, dan Lahdo menjalani debutnya. Memiliki semua pemain yang siap dimainkan dan bisa membantu hingga akhir musim adalah hal yang baik,” tambahnya.

Kebangkitan Tasos Douvikas

Penyerang asal Yunani, Douvikas, tak diragukan lagi menjadi bintang pertandingan. Fabregas pun menyoroti kerja keras luar biasa di balik ketajamannya dalam menuntaskan peluang. Pelatih asal Spanyol itu yakin Douvikas memiliki semua atribut yang diperlukan untuk menjadi salah satu penyerang tengah paling ditakuti di kompetisi ini jika ia terus berkembang seperti sekarang.

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“Tasos ingin Anda memberinya masukan. Dia selalu ingin berbicara, dia orang yang selalu ingin berkembang, dia mencetak gol... Saya tahu betapa banyak kerja keras di baliknya. Dia berkembang dengan cara yang bisa membuatnya menjadi penyerang tengah yang sangat, sangat penting. Dia berlatih dengan intensitas maksimal, dia orang yang sangat murah hati. Dalam hal ini, kami sangat senang. Dalam tiga tahun terakhir, dia menjadi salah satu rekrutan yang memberi kepuasan,” ujarnya.

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Soliditas pertahanan dan perkembangan taktik

Selain penampilan di lini serang, ketangguhan pertahanan Como juga mencuri perhatian. Mereka tidak kebobolan meski menurunkan susunan lini belakang yang seluruh pemainnya baru pertama kali bermain bersama. Fabregas menilai timnya semakin mahir mengelola berbagai fase pertandingan, kemampuan yang terus mereka asah bahkan sejak malam yang sulit saat menghadapi Manchester United di Old Trafford.

“Saya sangat senang dengan hal ini. Ketika sebuah tim bertahan dengan baik, itu selalu lebih baik daripada menyerang. Kami harus membangun kepercayaan diri. Bahkan setelah melawan Manchester United, tampaknya tim semakin mampu mengelola beberapa aspek untuk menjadi lebih baik. Jika Anda melihat lini pertahanan hari ini, ini pertama kalinya mereka semua bermain bersama. Ditambah Ricci di depan mereka. Kami tidak boleh melupakan ini dan saya tidak melupakannya. Ada kerja keras di baliknya. Para pemain memahami apa yang bisa diperbaiki dan berusaha menerapkannya,” jelasnya.

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Beradaptasi dengan level tertinggi

Fabregas juga membahas perlunya mengatur beban pemain bintang seperti Nico Paz, yang diistirahatkan setelah menjalani jadwal padat bersama tim nasional dan di kompetisi Eropa. Sang pelatih menegaskan bahwa rotasi merupakan bagian yang tidak bisa ditawar dalam proses yang dijalani tim muda untuk memantapkan diri sebagai kekuatan di kompetisi domestik maupun kontinental.

“Saya pikir ini tantangan besar, terutama setelah Liga Champions. Datang ke sini dengan begitu banyak perubahan dan menampilkan performa seperti ini, terutama pada babak kedua. Kami tidak memberi mereka ruang untuk bermain ataupun mendapatkan peluang. Ada momen-momen sepanjang musim yang harus kami kelola seperti ini. Ini proses adaptasi, kami tim yang sangat muda dan bagi saya respons hari ini penting. Saya sangat menyukai penampilan tim,” tutup Fabregas.