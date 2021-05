Cesar Azpilicueta Tegaskan Chelsea Siap Ladeni Manchester City Di Final Liga Champions

Ini merupakan final Liga Champions ketiga dalam sejarah The Blues, sedangkan partai puncak nanti juga menjadi All-English Final ketiga sejak 2008/09.

Bek Chelsea Cesar Azpilicueta berambisi membawa klubnya menjuarai Liga Champions musim ini, namun sebelum itu harus mengalahkan Manchester City di final.

Chelsea lolos ke partai puncak seusai mengeliminasi juara 13 kali Real Madrid lewat agregat 3-1, dengan The Blues mengamankan kemenangan 2-0 di leg kedua semi-final yang digelar di Stamford Bridge, Kamis (6/5) dini hari WIB tadi.

Di pertandingan semalam, Chelsea mendapatkan kemenangannya berkat gol-gol dari Timo Werner dan Mason Mount di masing-masing babak, selagi nama terakhir menjadi pemain termuda kedua Inggris (22 tahun dan 15 hari) yang sanggup mencetak gol di semi-final Liga Champions setelah Wayne Rooney melawan AC Milan (21 tahun dan 182 hari).

Final Liga Champions nanti merupakan yang ketiga dalam sejarah Chelsea, sebagaimana itu menjadi All-English Final ketiga setelah The Blues vs Manchester United pada 2008/09 dan Liverpool vs Tottenham Hotspur pada 2018/19.

Apa Yang Dikatakan Azpilicueta?

Kepada BT Sport, bek asal Spanyol itu mengatakan: “Kami memiliki satu langkah lagi - kami ingin pergi ke sana [final] untuk menjadi juara, tentu saja.

“Kami punya skuad dan staf yang fantastis: semua orang berusaha keras di tempat latihan, menciptakan atmosfer kebersamaan, bertarung untuk setiap bola maupun mendukung dari tribun.

“ini adalah hal masif untuk menciptakan grup yang kuat dan kami punya banyak hal untuk diperjuangkan ke depannya.”

Soal prospek bertemu City di final, yang menurut rencana digelar di Istanbul pada Sabtu (29/5) mendatang, Azpilicueta menambahkan: “Kami pernah melawan mereka beberapa kali namun ini adalah final Liga Champions: kami akan mengerahkan segalanya, kami percaya pada diri sendiri, kami tahu kami harus bekerja keras namun kami siap untuk itu.”

Chelsea berhasil mengukir delapan clean sheet dari 12 pertandingannya di Liga Champions musim ini. Klub London itu, dan City, punya rekor pertahanan terbaik di gelaran kali ini.