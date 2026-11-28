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Yassir Zabiri tidak membutuhkan bertahun-tahun untuk beradaptasi atau satu musim penuh untuk membuktikan kemampuannya di LaLiga. Ia memilih untuk segera menancapkan namanya di antara para pencetak gol papan atas, dalam petualangan yang lebih mirip mimpi daripada kenyataan.

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Penyerang asal Maroko berusia 21 tahun ini bermain untuk tim yang baru promosi, tetapi catatan angkanya menempatkan dirinya sejajar dengan Cristiano Ronaldo, Jude Bellingham, dan Ronaldo Nazário, sekaligus menjadikannya salah satu penemuan paling menonjol musim ini di sepak bola Spanyol, demikian dilaporkan harian Spanyol "Marca".

Apa yang ditampilkan Zabiri bersama Racing Santander sudah melampaui batas kejutan. Ia terus menjebol gawang lawan dan mencetak gol ke-12 dalam 14 pertandingan pertamanya di LaLiga, sehingga menjadi buah bibir di kalangan sepak bola dan memberi timnya dorongan luar biasa dalam persaingan memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa.

Babak terbaru dari penampilan gemilangnya terjadi di Stadion Ciutat de València. Di sana ia berperan menentukan dalam comeback bersejarah timnya melawan Levante, dalam laga yang mempertebal ambisi Racing dan menegaskan bahwa tim ini tidak sekadar berpikir untuk bertahan di kasta tertinggi, tetapi mulai menaikkan target impiannya dengan bertumpu pada bakat luar biasa asal Maroko.

Zabiri menulis sejarah dari pintu tim promosi

Nilai dari catatan angka Zabiri terletak pada kondisi saat ia meraihnya. Ia tidak bermain untuk salah satu raksasa Spanyol dan tidak berada di tim yang dipenuhi bintang atau memiliki sumber daya untuk mendominasi lawan-lawannya. Meski begitu, penyerang Maroko ini berhasil melampaui semua ekspektasi dan menegaskan dirinya sebagai salah satu penyerang paling menonjol di kompetisi ini sejak penampilan perdananya.

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Mencetak 12 gol dalam 14 pertandingan pertama di LaLiga adalah pencapaian luar biasa, terlebih bagi pemain yang menjalani musim perdananya di kompetisi ini bersama tim yang baru promosi. Yang lebih menarik, Zabiri tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan atmosfer persaingan. Ia langsung terjun ke perburuan gelar pencetak gol terbanyak dan melampaui target yang ia pasang sebelum musim dimulai, yakni mencetak sepuluh gol.

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Zabiri bergabung dengan Racing Santander dari klub Portugal Famalicão, setelah klub Prancis Rennes merekrutnya pada bursa transfer musim dingin musim 2025-2026 dengan nilai 10 juta euro, sebelum ia hijrah ke tim Spanyol tersebut dengan status pinjaman pada musim panas lalu.

Yang mencolok, penyerang Maroko ini telah menyamai total golnya dalam dua musim sebelumnya, yakni delapan gol pada musim 2024-2025 dan empat gol pada musim 2025-2026, padahal ia baru menjalani 14 pertandingan dalam petualangan barunya.

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Mengikuti jejak Cristiano, Bellingham, dan Ronaldo Nazário

Arti penting pencapaian Zabiri tidak berhenti pada catatan pribadinya. Awal musimnya yang mencengangkan telah membuatnya dibandingkan dengan sejumlah penyerang terbaik yang pernah berkiprah di LaLiga.

Dengan 12 gol dalam 14 pertandingan pertama, pemain Maroko ini kini berbagi catatan tersebut dengan Cristiano Ronaldo dan Jude Bellingham, yang mencetak jumlah gol yang sama dalam 14 pertandingan liga pertama mereka bersama Real Madrid.

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Ronaldo meraih pencapaian itu pada musim pertamanya bersama Los Blancos, 2009-2010, sementara awal mengesankan Bellingham terjadi pada musim perdananya di Santiago Bernabéu, 2023-2024.

Namun, daftar ini memuat nama-nama lain yang lebih menarik. Robert Lewandowski mencetak 13 gol dalam 14 pertandingan pertamanya bersama Barcelona pada musim debutnya, angka yang sama dengan yang dicapai dua legenda, Ronaldo Nazário dan Romário, saat membela klub Catalan tersebut.

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Adapun catatan tertinggi dalam perbandingan ini dimiliki Christian Vieri, yang mencetak 14 gol dalam 14 pertandingan pertamanya bersama Atlético Madrid pada musim 1997-1998.

Dengan demikian, Zabiri hanya terpaut dua gol untuk menyamai pencapaian Vieri. Hal ini membuat laga-laga berikutnya semakin penting dan menjadikan semua mata tertuju pada kemampuannya untuk melanjutkan awal musim yang luar biasa ini.

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Salva Ballesta, legenda yang membayangi ambisi pemain Maroko

Di Santander, perbandingan tidak terbatas pada bintang-bintang sepak bola dunia, tetapi juga merambah sejarah Racing sendiri, yang pernah diperkuat sejumlah penyerang istimewa di LaLiga.

Nama Salva Ballesta menonjol sebagai salah satu sosok yang paling sering dikenang pendukung klub. Ia menjalani musim luar biasa pada 1999-2000 dengan mencetak 27 gol dan meraih gelar pencetak gol terbanyak LaLiga.

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Awal musim Ballesta bahkan lebih mencengangkan. Ia mencetak 13 gol dalam sepuluh pertandingan pertama, angka yang menggambarkan besarnya tantangan yang menanti Zabiri jika ingin mendekati pencapaian bersejarah tersebut.

Daftar penyerang terbaik Racing juga memuat nama-nama seperti Aitor Aguirre, Dmitri Radchenko, Nikola Žigić, dan Tchité, yang mencetak 11 gol pada musim terbaiknya bersama tim, angka yang sudah dilampaui penyerang Maroko ini dalam waktu yang lebih singkat.

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Bakat yang tak mengejutkan para pelatihnya, nilai yang berlipat ganda

Kecemerlangan Zabiri bukanlah kejutan sepenuhnya bagi para pelatih yang mengikuti perkembangannya dari dekat. Nasser Larguet, salah satu yang bertanggung jawab melatihnya di Akademi Mohammed VI, memuji kemampuan tekniknya dan menyebut sentuhan pertamanya sebagai salah satu hal yang paling menarik perhatiannya.

Jamal Aït Ben Idir, yang bekerja bersamanya di tim kelompok umur Maroko, juga berbicara tentang potensinya yang besar dan menegaskan bahwa sudah lama ia tidak melihat pemain muda Maroko dengan level seperti itu.

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Hal senada ditegaskan Franck Haise, mantan pelatihnya di Rennes, yang tidak menyembunyikan keyakinannya pada kemampuan sang penyerang Maroko. Menurutnya, torehan gol sebanyak itu bukanlah kejutan, mengingat Zabiri memiliki sejumlah kualitas menyerang yang istimewa.

Di Racing, Zabiri mendapat apresiasi besar dari pelatihnya, José Alberto López, yang menyebut penampilannya luar biasa. López menekankan bahwa pengaruh Zabiri tidak hanya terbatas pada mencetak gol, tetapi juga mencakup tekanan terhadap lawan, kerja kolektif, dan pemahaman atas tuntutan di setiap fase pertandingan.

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Penampilan gemilang ini dengan cepat tecermin pada nilai pasarnya. Setelah tiba di Racing Santander dengan nilai sekitar 10 juta euro, nilainya berlipat ganda menjadi 20 juta euro menurut situs "Transfermarkt".

Sementara perhatian kini tertuju pada masa depan penyerang Maroko ini, pengalamannya saat ini tampak hanya sebagai awal dari proyek sepak bola yang lebih besar, mengingat kemampuannya memadukan ketajaman di depan gawang dengan kematangan taktik meski usianya masih muda.

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Jalan untuk menyamai catatan para legenda mungkin masih panjang, tetapi Zabiri sudah berhasil menempatkan namanya di samping para pencetak gol hebat dan membuka pintu bagi persaingan yang dinanti di bursa transfer, setelah bakatnya berubah dari temuan yang menjanjikan menjadi rekrutan yang bisa memicu persaingan di antara klub-klub Eropa.